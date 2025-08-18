#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Nedod Dievs, ja bērns pačurā!” Pircēji vīlušies par apsargu pie “Origo” tualetēm – kāpēc viņš tur visus vaktē? 0
Linda Tunte

Linda Tunte
5:45, 18. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Neslēpšu, ka diskusiju par apsargu pie tualetēm veikalā “Origo” pamanīju sociālajos medijos. Tēma ieinteresēja, jo īpaši veids, kā tā tika pieteikta, tāpēc nolēmu uzzināt par to ko vairāk.

Reklāma
Reklāma
Eiropieši pirmdien sēdēs aiz durvīm – situācija draudīga; Tramps dod mājienu, kurā pusē nostājies 122
Nākotnes cilvēki paliks bez matiem un zaudēs četras ķermeņa daļas
Katastrofa ir tuvu: Ukraina rekordlielā ātrumā iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas – 12 dienās apturētas piecas
Lasīt citas ziņas

Kāda sieviete rakstīja: “Jūs tiešām novietojāt atsevišķu apsargu lai viņš stāv pie konkrēti sieviešu tualetes un vēro, lai nedod Dievs neviena sieviete neienāk nesamaksājot 0,50 eiro?Jums tur viss okei? Kas par neadekvātu?

Un ja vēlas Ienākt mamma ar meitu, bet maksā tikai mamma — jūs vērosiet, lai, nedod Dievs, bērns nepačurā bezmaksas? Kas par sviestu?”
CITI ŠOBRĪD LASA
Eiropieši pirmdien sēdēs aiz durvīm – situācija draudīga; Tramps dod mājienu, kurā pusē nostājies
Tramps paliek “arvien interesantāks” – nupat komplimentiem apbērts Lukašenko
Krievija frontē izmanto viltīgu taktiku, tā diemžēl nes labus rezultātus un raisa lielas bažas

Jau komentāros gan arī cilvēki norādīja, ka situāciju ietekmē dažādi faktori.

Kāds rakstīja: “Tur nav vainīgs “Origo”, tur ir vainīga lokācija. Kad tur bija bezmaksas viss, 2000. gadu sākumā, tur bija sūdi pa zemi, mīzali uz sienas un bomzis gulēja ietinies rullī. Visi centrālās stacijas “iedzīvotāji” tur gāja darīt visu – tualeti, vannu, iedurt/iešņaukt, gulēt. “Origo” vienkārši nevar uzturēt sevi necik prezentablu, ja tur nav militārā disciplīna. Tas nav tevis dēļ. Tas ir to dēļ, kurus mēs uzturam par saviem nodokļiem.”

Vēl kāds aizdomājās, cik ētiski vispār ir tualetēm sabiedriskās vietās būt par maksu: “Tualetei vispār būtu jābūt bezmaksas! Jo čurāt vienkārši uz grīdas nevar, pretlikumīgi. Ja “Origo” var norīkot apsargu pie wc, kas viņiem traucē norīkot apsargus arī bomžiem ārā?!?”
Un vēl kāds vērtīgs viedoklis: “Cilvēki paši ar savu rīcību to ir panākuši. Lai uzturētu tualeti, ir vajadzīga nauda. Ja bez kontroles cilvēki iet nemaksājot, tad viņus ir jākontrolē. Tiesa gan, arī “Origo” varēja izvēlēties citu ieejas risinājumu, piemēram, vārtus, kas pēc samaksas ielaiž vienu cilvēku. Ceļojot ir nācies būt daudzu valstu tualetēs. Vairumā ir cilvēks, kurš uzrauga situāciju. Par visu ir jāmaksā, nesaprotu sašutumu. Starp citu, ir aplikācijas, kas kartē parāda tuvākās maksas un bezmaksas tualetes, var izvēlēties.”

Sazinājos ar “Origo” pārstāvjiem, lai jautātu viņu apsvērumus, kāpēc pie tualetēm nolemts norīkot atsevišķu apsargu, kādi ir viņa pienākumi un cik veiksmīgi kopumā izdodas gādāt par kārtību šajā veikalā.

“Origo” administrācija skaidro, ka tirdzniecības centrs “Origo” nodrošina daudzveidīgu un plašu veikalu sortimenta un pakalpojumu piedāvājumu, kā arī ērtu labierīcību pieejamību apmeklētājiem. Katru gadu tirdzniecības centru apmeklē vairāk nekā 20 miljoni apmeklētāju, tādējādi nodrošinot lielu noslodzi, tostarp arī labierīcību izmantošanai.

“Apsardzes uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību, tostarp arī pie labierīcībām, ņemot vērā intensīvo ikdienas apmeklētāju plūsmu, līdz ar to tiek veiktas regulāras apgaitas un kārtības uzraudzība.

Publiskās labierīcības tirdzniecības centrā ir pieejamas kā maksas pakalpojums, nodrošinot to regulāru uzkopšanu un kārtības uzraudzību. Papildus tam visos stāvos ir pieejamas bezmaksas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī vairākas bezmaksas vecāku un bērnu telpas. Tāpat pirmsskolas vecuma bērniem ir nodrošināta piekļuve labierīcībām bez maksas.

Reklāma
Reklāma

Apsardzes dienests nodrošina kārtības un drošības uzraudzību, kā arī operatīvi reaģē uz situācijām, kas var ietekmēt apmeklētāju labsajūtu vai drošību. Viņu pienākumos ietilpst arī kārtības uzraudzību pie labierīcību ieejām un piekļuves kontrolēšana maksas labierīcībām, lai novērstu noteikumu pārkāpumus. Apmeklētājiem savukārt ir pienākums ievērot t/c “Origo” apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumus un sekot apsardzes darbin“Nedod Dievs, ja bērns pačurā bez maksas?”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Viņu ir vairāk, nekā citiem šķiet! Izplatās video ar vēl neredzētu trešo valstu pilsoņu masu Rīgā
Kokteilis
FOTO. “Kas par nedēļu! Mēnestiņš aug un braši čāpo…” Astrologs stāsta, kas gaidāms līdz ar pilnmēnesi un iesoļošanu aptumsumu koridorī
Viltus zvanītājam būs jāsēž cietumā par it kā ievietotu spridzekli “Origo”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.