Neslēpšu, ka diskusiju par apsargu pie tualetēm veikalā “Origo” pamanīju sociālajos medijos. Tēma ieinteresēja, jo īpaši veids, kā tā tika pieteikta, tāpēc nolēmu uzzināt par to ko vairāk.
Kāda sieviete rakstīja: “Jūs tiešām novietojāt atsevišķu apsargu lai viņš stāv pie konkrēti sieviešu tualetes un vēro, lai nedod Dievs neviena sieviete neienāk nesamaksājot 0,50 eiro?Jums tur viss okei? Kas par neadekvātu?
Jau komentāros gan arī cilvēki norādīja, ka situāciju ietekmē dažādi faktori.
Kāds rakstīja: “Tur nav vainīgs “Origo”, tur ir vainīga lokācija. Kad tur bija bezmaksas viss, 2000. gadu sākumā, tur bija sūdi pa zemi, mīzali uz sienas un bomzis gulēja ietinies rullī. Visi centrālās stacijas “iedzīvotāji” tur gāja darīt visu – tualeti, vannu, iedurt/iešņaukt, gulēt. “Origo” vienkārši nevar uzturēt sevi necik prezentablu, ja tur nav militārā disciplīna. Tas nav tevis dēļ. Tas ir to dēļ, kurus mēs uzturam par saviem nodokļiem.”
Vēl kāds aizdomājās, cik ētiski vispār ir tualetēm sabiedriskās vietās būt par maksu: “Tualetei vispār būtu jābūt bezmaksas! Jo čurāt vienkārši uz grīdas nevar, pretlikumīgi. Ja “Origo” var norīkot apsargu pie wc, kas viņiem traucē norīkot apsargus arī bomžiem ārā?!?”
Un vēl kāds vērtīgs viedoklis: “Cilvēki paši ar savu rīcību to ir panākuši. Lai uzturētu tualeti, ir vajadzīga nauda. Ja bez kontroles cilvēki iet nemaksājot, tad viņus ir jākontrolē. Tiesa gan, arī “Origo” varēja izvēlēties citu ieejas risinājumu, piemēram, vārtus, kas pēc samaksas ielaiž vienu cilvēku. Ceļojot ir nācies būt daudzu valstu tualetēs. Vairumā ir cilvēks, kurš uzrauga situāciju. Par visu ir jāmaksā, nesaprotu sašutumu. Starp citu, ir aplikācijas, kas kartē parāda tuvākās maksas un bezmaksas tualetes, var izvēlēties.”
Sazinājos ar “Origo” pārstāvjiem, lai jautātu viņu apsvērumus, kāpēc pie tualetēm nolemts norīkot atsevišķu apsargu, kādi ir viņa pienākumi un cik veiksmīgi kopumā izdodas gādāt par kārtību šajā veikalā.
“Origo” administrācija skaidro, ka tirdzniecības centrs “Origo” nodrošina daudzveidīgu un plašu veikalu sortimenta un pakalpojumu piedāvājumu, kā arī ērtu labierīcību pieejamību apmeklētājiem. Katru gadu tirdzniecības centru apmeklē vairāk nekā 20 miljoni apmeklētāju, tādējādi nodrošinot lielu noslodzi, tostarp arī labierīcību izmantošanai.
Publiskās labierīcības tirdzniecības centrā ir pieejamas kā maksas pakalpojums, nodrošinot to regulāru uzkopšanu un kārtības uzraudzību. Papildus tam visos stāvos ir pieejamas bezmaksas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī vairākas bezmaksas vecāku un bērnu telpas. Tāpat pirmsskolas vecuma bērniem ir nodrošināta piekļuve labierīcībām bez maksas.
Apsardzes dienests nodrošina kārtības un drošības uzraudzību, kā arī operatīvi reaģē uz situācijām, kas var ietekmēt apmeklētāju labsajūtu vai drošību. Viņu pienākumos ietilpst arī kārtības uzraudzību pie labierīcību ieejām un piekļuves kontrolēšana maksas labierīcībām, lai novērstu noteikumu pārkāpumus. Apmeklētājiem savukārt ir pienākums ievērot t/c "Origo" apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumus un sekot apsardzes darbin
