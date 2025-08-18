Eiropieši pirmdien sēdēs aiz durvīm – situācija draudīga; Tramps dod mājienu, kurā pusē nostājies 122
ASV prezidents Donalds Tramps devis mājienu, ka atbalsta Krievijas teritoriālās prasības pret Ukrainu. Vismaz tā var secināt no viņa ieraksta sociālajā tīklā Truth Social. Tādējādi ASV prezidents šahjā vietnē atkārtoti ievietojis šāda satura publikāciju no kanāla, kas izveidots tikai pirms dažām nedēļām, raksta Unian.
“Ukrainai jābūt gatavai zaudēt daļu savas teritorijas Krievijai, pretējā gadījumā, jo ilgāk karš ilgs, jo vairāk zemes tā zaudēs!” – teikts šajā publikācijā.
Savādi, bet pats ASV prezidents pievērsa uzmanību šim jaunizveidotajam kanālam bez auditorijas. Viņš atkārtoti publicēja publikāciju savā lapā. Tomēr atšķirībā no citiem līdzīgiem atkārtotiem ierakstiem, ko Tramps veic diezgan bieži, šoreiz viņš nekomentēja teikto, tā par pamanīto raksta pasaules mediji.
Situācija ir ārkārtīgi nopietna
Pirmdienas tikšanās laikā Baltajā namā Eiropas līderi, tostarp Volodimirs Zeļenskis, uzdos ASV prezidentam jautājumus par drošības garantijām Ukrainai, kuras viņš it kā atbalsta, žurnālistiem paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Viņš norādīja, ka Krievija piedāvā mieru, kas faktiski ir Ukrainas kapitulācija. “Putins nevēlas mieru,” uzsvēra Makrons, piebilstot, ka Ukrainai ir nepieciešama spēcīga armija, lai noslēgtu ilgtermiņa mieru.
Komentējot Krievijas uzstājīgo teritoriālo koncesiju jautājumu, Francijas līderis uzsvēra, ka tikai Ukrainas valdībai ir tiesības sarunās apspriest teritoriālo jautājumu. “Situācija pirms sarunām Vašingtonā ir ārkārtīgi nopietna ne tikai Ukrainai, bet arī Eiropai,” piebilda Makrons.