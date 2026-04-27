"Viņi mūs piebeigs līdz galam!" Krievi Tuapsē nesaprašanā, ka Putins tiem nepalīdz pret ukraiņu uzbrukumiem
Pēc atkārtotiem bezpilota lidaparātu uzbrukumiem “Rosņeftj” naftas terminālim, Krievijas pilsēta Tuapse ir nonākusi humānās un vides katastrofas epicentrā. Vietējie iedzīvotāji situāciju raksturo kā “īstu elli”, jūtoties pamesti un neaizsargāti pret tālākām militārām darbībām un to sekām.
“Šī ir katastrofa,” sociālajos tīklos raksta pilsētas iedzīvotāji. Pēc sprādzieniem un tiem sekojošā ugunsgrēka pilsētu pārklāja “melnais lietus”. Ielas, pagalmi un automašīnas ir klātas ar eļļainām peļķēm un mazuta kunkuļiem, ko gandrīz nav iespējams nomazgāt. Pat bērni, izejot pastaigā, atgriežas mājās notraipīti ar naftas produktiem, par šo plašāk vēstīts vietnē Dialog.ua.
Oficiālie dati no “Rospotrebnadzor” apstiprina gaisa piesārņojuma dramatisko līmeni – benzola, ksilola un kvēpu koncentrācija vairākos rajonos pārsniedz pieļaujamās robežvērtības divas līdz trīs reizes. Iedzīvotājiem ir izsniegti rīkojumi neatvērt logus un neiziet no telpām, savukārt skolas un bērnudārzi pilsētā ir slēgti.
Pilsētas ielās redzami klaiņojoši dzīvnieki un putni, kuru apmatojums un spalvas ir pilnībā salipuši ar naftas recekļiem. Brīvprātīgie no kaimiņu reģioniem mēģina glābt dzīvniekus, mazgājot tos ar augu eļļu un šampūniem. Eksperti brīdina, ka kvēpi un toksiskie izgarojumi dzīvniekiem ir letāli, izraisot smagus elpceļu un sirds un asinsvadu sistēmas bojājumus.
Vides katastrofa nav ierobežota tikai ar pilsētas ielām. Naftas produkti ir ieplūduši Melnajā jūrā un visās upēs, kas tek cauri Tuapsei. Krastos tiek skaitītas beigtās zivis.
Vietējā administrācija mēģinājusi situāciju “risināt”, pludmales pārklājot ar jaunu oļu kārtu. Vides aizstāvji to sauc par noziedzīgu rīcību, apgalvojot, ka tas ir tikai veids, kā paslēpt mazutu no acīm, kamēr tas turpina noplūst ūdenī. Vides aktīvists Jevgēņijs Vitiško uzsver, ka šī katastrofa pēc saviem mērogiem ir ievērojami smagāka par 2024. gada noplūdi pie Anapas un tās sekas būs jūtamas gadu desmitiem.
Kamēr iedzīvotāji cīnās ar katastrofas sekām, varas iestādes un prezidents Putins izvēlas klusēt. Pilsētā valda sašutums – par sabojāto īpašumu (automašīnām, mājokļiem) netiek izmaksātas nekādas kompensācijas.
Būtiskākais baiļu faktors ir pilnīgs civilās aizsardzības trūkums. Tuapsē nav betona bumbu patvertņu vai drošu nojumju, kur iedzīvotājiem patverties nākamo uzbrukumu laikā. “Viņi mūs piebeigs,” atzīst vietējie, norādot uz pilnīgu valsts bezdarbību kara apstākļos.