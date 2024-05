Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Kādas ir atšķirības starp dažāda veida zobu kapēm? Skaidro zobu higēniste







Pareizs sakodiens, skaists smaids un aizsardzība pret zobu griešanu miegā – tie ir vien daži no piemēriem, kur lieti noderēs zobu kapes – mūsdienu profilakses un ārstēšanas metožu sasniegums zobu veselībā. Kapes kļūst arvien iecienītākas kā jauniešu, tā pieaugušo vidū, tomēr jāņem vērā, ka tās ir efektīvas vien tad, ja nēsātājs ir disciplinēts un ievēro higiēnas nosacījumus. Kādas ir atšķirības starp dažāda veida zobu kapēm un kas jāievēro, tās lietojot? Par to portālam LA.LV stāsta “SIA Magnum Medical” zobārstniecības preču nodaļas vadītāja, sertificētā zobu higiēniste Māra Užbale un aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

Rūpējoties par zobu veselību un skaistumu, arvien vairāk pacientu izvēlas zobu kapes – īpaši izgatavotu, caurspīdīga materiāla stomatoloģisku risinājumu, ko iespējams uzvilkt tieši uz zobiem.

Kapes palīdz koriģēt sakodienu, balināšanas procedūras laikā – iegūt baltākus zobus, rūpējas par zobu aizsardzību sportojot vai miegā. Ir iespējams izgatavot individuālās kapes pēc precīza zobu nospieduma, un tādējādi tās blīvi piekļaujas zobiem, nesagādājot diskomfortu. Zobu kapes ļauj iegūt skaistu smaidu un pasargāt zobus, vienlaikus nodrošinot virkni priekšrocību salīdzinājumā ar ierastajām zobārstniecības metodēm, piemēram, breketēm. Tomēr, izvēloties zobu kapes, jāņem vērā, ka būtiska nozīme ir pacienta disciplīnai un higiēnas ieradumiem.

Arī Latvijā ir pieejama viena no jaunākajām ortodontiskās ārstēšanas metodēm – zobu regulēšana ar ortodontijas kapēm.

“Šī metode ir iespējama gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Bieži vien ortodontiskās kapes tiek sauktas par ortodontijas nākotni, kas, izmantojot mūsdienu augstas precizitātes tehnoloģiskās iespējas, palīdz efektīvi veikt zobu regulēšanu un sakodiena korekciju. Lai ieguldītais laiks un līdzekļi sniegtu rezultātu, īpaši būtiska ir pacienta disciplīna, gan lietojot kapes, gan ievērojot atbilstošus higiēnas ieradumus – piemēram, ortodontijas kape ir jānēsā 22 stundas diennaktī,” skaidroja sertificētā zobu higiēniste Užbale.

“Tāpat jāatceras, ka ēšanas un karstu dzērienu lietošanas laikā kape ir jāizņem. Ja tas netiek darīts, kape var deformēties un pārkrāsoties, strauji var veidoties zobu bojājumi un attīstīties iekaisumi mutes gļotādā. Slikta mutes dobuma higiēna apgrūtina, paildzina un sadārdzina ārstēšanas rezultātu, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai pacients būtu motivēts ievērot labu higiēnu un objektīvi izvērtētu savu gatavību sadarboties ar speciālistu sekmīgai ortodontiskai ārstēšanai,” pastāstīja Užbale, piebilstot, ka piemērotāko ortodontisko ārstēšanas metodi (piemēram, breketes vai kapes) ieteiks speciālists – sertificēts ortodonts.

„Tāpat populāras ir arī cita veida kapes – piemēram, tādas, ko iespējams izmantot, balinot zobus mājas apstākļos, kapes, kas lietojamas naktī un, esot miega stāvoklī, pasargā no zobu griešanas, kā arī kapes, kas aizsargā zobus no traumām dažādu fizisko aktivitāšu laikā. Atkarībā no izvēlētā kapju veida jāpievērš uzmanība gan kapju lietošanas nosacījumiem, gan tam, kā tās pareizi kopjamas,” uzsvēra “Apotheka” sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.