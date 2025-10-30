Ir situācijas, ar kādām ikdienā saskarās tik daudzi, bet ne vienmēr par tām aizdomājamies. Tā varētu raksturot arī kādas lasītājas stāstu un pārdomas saistībā ar viņas laulību gredzenu. Publicējam stāstu un arī juvelieru komentāru par situāciju.
Lasītāja mums raksta: “Gribu ar jums un lasītājiem padalīties ar savu pieredzi. Mani laulību un saderināšanas gredzeni ir zaudējuši savu ārējo izskatu, un es aiznesu tos uz apkopi pie juveliera. Kāds mani sagaidīja pārsteigums, kad es, nodot gredzenus, palūdzu uzlikt tos uz svariem!
Uzzināju, ka tie sver mazāk, nekā norādīts uz birkām, kuras bija pievienotas veikalā pirkšanas laikā. Kā man paskaidroja juvelieris – es savas nezināšanas dēļ regulāri mazgāju traukus un darīju citus mājsaimniecības darbus, nelietojot cimdus un nenoņemot gredzenus.
Tā burtiski nomazgāju nelielas zelta daļiņas izlietnē un, gadiem ejot, gredzeni zaudēja ne tikai savu izskatu, bet arī svaru. Ļoti gribētu uzzināt kāda neatkarīga juveliera viedokli šajā jautājumā. Vai tiešām tā notiek? Kas jāzina, kas jāpamaina ikdienas paradumos, lai šis svarīgais gredzens nezaudētu savu spozmi un svaru? Pie reizes varam brīdināt citus par šādu situāciju, kas man bija pārsteigums.”
Paldies lasītājai par vēstuli! Lai noskaidrotu, cik liela daļa patiesības tajā ir, sazinājāmies ar “Goldwork” juvelieru servisa centru, kas veic plaša spektra juvelierizstrādājumu remontdarbus izstrādājumiem no zelta un sudraba, kā arī specializējas pilnā apkopes un restaurācijas darbu servisā.
Turpinājumā publicējam uzņēmuma juvelieru komentāru par viņas situāciju. Vērts izlasīt arī citiem gredzenu nēsātājiem.
“Vispirms jāsaka, ka ir ļoti apsveicami, ka lasītāja seko līdzi juvelierizstrādājumiem, kuri atrodas ikdienas ekspluatācijā un izmanto juveliera pakalpojumus , lai atjaunoto to ārējo izskatu.
Ja runājam tieši par gredzeniem, tad šī ir juvelierizstrādājumu segmenta kategorija, kas visintensīvāk ikdienā tiek pakļauta mehāniski radītiem gredzena virsmas mikroskrāpējumiem, mikrobuktēm uz dārgmetāla ārējās struktūras (gredzeni saņem slodzi, piemēram, kaut ko ņemot rokās, veicot triecienus pret galda virsmu – tas varētu būt jebkas, ar ko rokai ir saskare ikdienas gaitās, to “jūt” arī gredzens).
Neizbēgama ir arī gredzena pakļaušana ārējiem vides faktoriem (netīrumi, tauku nogulsnes, krēmi utml.), kā rezultātā, izstrādājums zaudē savu sākotnējo izskatu un pievilcību, tāpēc Goldwork juvelieri saviem klientiem iesaka vismaz 1-2 reizes gadā nodot savas rotas uz pilnu apkopes darbu servisa izpildi – tā saucamo, rotu SPA, kur speciālists apseko rotas stāvokli un veic nepieciešamo apkopes darbu servisu (izstrādājumu mazgājot, pulējot, kā arī izvērtējot kopējo rotas stāvokli . Nepieciešamības gadījumā sniedzam arī papildu rekomendācijas tālākam ekspluatācijas procesam). Tādējādi juvelieris ne tikai var paildzināt rotas kalpošanas laiku, bet arī iedot svarīgam izstrādājumam “otru elpu.
Par pašu gredzenu specifikāciju – no gredzena proves (pašreiz visplašāk izplatītākās ir 375, 585, 750 proves), kā arī no cilvēka dzīvesveida ir atkarīgs tas, cik intensīvi un dziļi uz dārgmetāla virsmas parādās šie mikroskrāpējumi un mikrobuktes. Ja cilvēks aktīvi sporto, apmeklē trenažieru zāli, cilā smagus priekšmetus, nevelkot nost gredzenus, protams, gredzeni intensīvāk tiek pakļauti virsmas bojājumiem un deformācijām.
Jo gredzens ir augstākas proves (piemēram, 750 prove nozīmē , ka uz 1000 vienībām tīrais zelts sastāda 75% un pārējie 25% ir citi sakausējuma piemaisījumi ), jo dārgmetāla struktūra ir mīkstāka un gredzens ir vairāk pakļauts bojājumu intensitātei.
Sevišķi pamanāmi tas ir gredzeniem ar plato virsmas laukumu (no 5-10 mm platumā), šaurākiem gredzeniem (līdz 4 mm platumā) šādas nianses ir mazāk pamanāmas.
Ja uz gredzena ir radušās kādas buktes, tad attiecīgi, izvērtējot to dziļumu, juvelieris noņem (izpulē) no gredzena virsmas bojāto slāni. Tādējādi tā ir pilnīgi normāla parādība, ka pēc juveliera veiktā darba – pulēšanas /apkopes darbu izpildes mainās gredzena svars, kas neatbilst tam, kas norādīts uz tirgotāja cenu zīmes izstrādājuma iegādes brīdī.
Un, protams, neaizmirstam arī par netīrumiem – diemžēl arī tie “sasitas iekšā” gredzenos. Piemēram, tā notiek saderināšanās gredzeniem zem akmens stiprinājumu ligzdām vai laulības gredzeniem virsmas iekšpusē. Tāpēc, visu to iztīrot un pulējot, veicamā darba laikā rodas svara zudumi, jo arī netīrumi sver.
Saistībā lasītājas norādītajam, ka mājas darbu laikā zelta daļiņas “tiek nomazgātas izlietnē”, var piekrist vien daļēji. Protams, arī mēs stāstām klientiem, ka, veicot kādus nopietnus darbus, būtu vēlams gredzenus novilkt nost, lai tādējādi varētu tos pasargāt ne tikai no mehāniskiem bojājumiem, bet arī dažāda veida sadzīves ķīmijām un cita veida saimniecības specifikācijām, taču, tikai mazgājot rokas, nomazgāt zelta daļiņas izlietnē gluži nevar.
Gadiem ejot, gredzeni var zaudēt savu izskatu, nedaudz nobružāties, jo zelts ir pats par sevi mīksts dārgmetāls, tāpēc pastāv ieteikumi, kurus ievērojot, var paildzināt īpašā dzīves mirklī iegūta mīlestības apliecinājuma mūžu.
Situācijas, kad ieteicams juvelierizstrādājumus noņemt:
• veicot saimnieciskus darbus, jo īpaši pakļaujot tos saskarei ar mājsaimniecības darbos izmantojamiem ķīmiskiem līdzekļiem;
• veicot mehāniskus darbus, kaut ko berzējot, vīlējot, tas varētu būt jebkas, ar ko notiek intensīva darbība – kāds process;
• nodarbojoties ar sportu;
• apmeklējot saunu, solāriju vai pirti;
• tīrot juvelierizstrādājumus ar zobu pastu, smiltīm, vai citiem abrazīviem materiāliem, iespējams dārgmetāla un apdares veida struktūras nodilums (matētās, oksidētās, rodētās virsmas);
• nesot ar gredzenu pirkstā smagumus;
• un citi specifiska rakstura darbi, aktivitātes.
Iesakām regulāri rotas nest uz apkopi juvelierim, nemēģinot tās tīrīt pašiem, jo tikai profesionāla juveliera darbs palīdzēs nodrošināt ilgāku rotas kalpošanas laiku un vizuāli pievilcīgu izskatu.”