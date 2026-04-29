"Esmu nolēmis to konfiscēt!" Zviedrijā prokurors paziņo lēmumu par aizturēto Krievijas "ēnu flotes" kuģi
Zviedrija konfiscējusi kravas kuģi, kas tiek turēts aizdomās par zagtu Ukrainas graudu pārvadāšanu un tika aizturēts marta sākumā, trešdien paziņoja Zviedrijas prokuratūra.
Kuģis “Caffa”, kas kuģoja ar viltotiem dokumentiem, visticamāk, pieder Krievijas “ēnu flotei”.
“Caffa” bija ceļā no Marokas ostas Kasablankas, no kuras izbrauca 24. februārī, uz Sanktpēterburgu, kad Zviedrijas policija un krasta apsardze to 6. martā aizturēja Baltijas jūrā netālu no Trelleborgas. Zviedrijas policija aizturēja kuģa apkalpes locekli aizdomās par kuģu drošības noteikumu pārkāpšanu un viltota dokumenta izmantošanu.
Zviedrijas prokuratūra paziņoja, ka kuģis konfiscēts pēc tam, kad no kādas ārvalsts tika saņemts “juridiskās palīdzības lūgums”, bet neatklāja, kura valsts šo lūgumu iesniegusi.
“Ārvalsts iestāde lūgusi Zviedrijā veikt noteiktus izmeklēšanas pasākumus, tostarp saistībā ar kuģi “Caffa”. Esmu nolēmis konfiscēt kuģi, lai tiesa varētu pārbaudīt, vai to var nodot citai valstij,” paziņoja prokurors Hokans Lāšons.
Martā Zviedrijas krasta apsardze paziņoja, ka kuģis ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā un kuģo ar viltotiem Gvinejas dokumentiem. Krievijas vēstniecība Stokholmā paziņoja, ka desmit no 11 apkalpes locekļiem ir Krievijas pilsoņi.