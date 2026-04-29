Ekrānšāviņš no X

“Esmu nolēmis to konfiscēt!” Zviedrijā prokurors paziņo lēmumu par aizturēto Krievijas “ēnu flotes” kuģi 0

Pievieno LA.LV
LETA
20:56, 29. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Zviedrija konfiscējusi kravas kuģi, kas tiek turēts aizdomās par zagtu Ukrainas graudu pārvadāšanu un tika aizturēts marta sākumā, trešdien paziņoja Zviedrijas prokuratūra.

Kokteilis
Lielais maija horoskops visām zodiaka zīmēm – gaidāmi emocionāli un nozīmīgi notikumi
Tramps tiešraidē paziņo par “Ukrainas militāro sakāvi”: žurnālisti “uz pauzes”, propagandas lapas jau gavilē
Kokteilis
Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
Lasīt citas ziņas

Kuģis “Caffa”, kas kuģoja ar viltotiem dokumentiem, visticamāk, pieder Krievijas “ēnu flotei”.

“Caffa” bija ceļā no Marokas ostas Kasablankas, no kuras izbrauca 24. februārī, uz Sanktpēterburgu, kad Zviedrijas policija un krasta apsardze to 6. martā aizturēja Baltijas jūrā netālu no Trelleborgas. Zviedrijas policija aizturēja kuģa apkalpes locekli aizdomās par kuģu drošības noteikumu pārkāpšanu un viltota dokumenta izmantošanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Padoms no mana maka jums par brīvu!” Sieviete atklāj, kā, nododot analīzes, ietaupīt vairākus desmitus eiro
Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā
“Nekad nav viegli atvadīties no tā, ko patiesi mīli.” Sevastova noslēdz tenisistes karjeru

Zviedrijas prokuratūra paziņoja, ka kuģis konfiscēts pēc tam, kad no kādas ārvalsts tika saņemts “juridiskās palīdzības lūgums”, bet neatklāja, kura valsts šo lūgumu iesniegusi.

“Ārvalsts iestāde lūgusi Zviedrijā veikt noteiktus izmeklēšanas pasākumus, tostarp saistībā ar kuģi “Caffa”. Esmu nolēmis konfiscēt kuģi, lai tiesa varētu pārbaudīt, vai to var nodot citai valstij,” paziņoja prokurors Hokans Lāšons.

Martā Zviedrijas krasta apsardze paziņoja, ka kuģis ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā un kuģo ar viltotiem Gvinejas dokumentiem. Krievijas vēstniecība Stokholmā paziņoja, ka desmit no 11 apkalpes locekļiem ir Krievijas pilsoņi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Bumba ar laika degli? Desmitiem Krievijas “ēnu flotes” kuģu pārņem Somu līci
“Tas ir pirātisms! Iznīciniet tos!” Propagandists Solovjovs izsaka Trešā pasaules kara “cienīgus draudus” nu arī šai valstij
Tā vienkārši izdomāja – Tramps izglābj Krieviju no sliktākā scenārija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.