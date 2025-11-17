Kāpēc Āzijā cilvēki ēd ar irbulīšiem, bet pārējā pasaulē – ar karotēm un dakšiņām 21
Mūsdienās irbulīši vairs nav eksotiska lieta. Daudziem no mums ir bijusi iespēja tos lietot, piemēram, austrumu restorānos, taču tas nav īpaši viegli. Neizbēgami rodas jautājums: kāpēc aziāti ēd ar irbulīšiem, ja to ir daudz vieglāk izdarīt ar dakšiņu un karoti?
Atbildi uz šo jautājumu var rast Unian rakstā, kas iedziļinās Ķīnas vēsturē, filozofijā un ēdiena kultūrā — valstī, kur šis ēdamrīks pirmo reizi parādījās pirms tūkstošiem gadu.
Ķīnā pastāv leģenda par to, kāpēc cilvēki ēd ar irbulīšiem. Saskaņā ar to šo rīku izgudroja imperators Ju Lielais. Kāda karagājiena laikā viņš bija ļoti izsalcis un negaidīja, kamēr ēdiens atdzisīs, bet gan nolauza divus koka zarus un ar tiem izvilka karstu gaļas gabalu no katla. Kopš tā laika citi ir sāka sekot šim piemēram.
Irbulīšu izplatību veicināja konfūcianisms – ķīniešu filozofiska kustība, kuras dibinātājs bija Konfūcijs (ap 551.–479. g. p.m.ē.), viņš tos uzskatīja par miera un harmonijas iemiesojumu.
Vēlāk, Hanu dinastijas laikā, ķīniešu virtuve piedzīvoja pārmaiņas. Trūka malkas, un ēdiens bija jāgatavo uz lēnas uguns, bet ātri. Šajā sakarā produktus sāka griezt mazākos gabaliņos. Bija ērti paņemt mazus gabaliņus ar irbulīšiem. Šī tradīcija nostiprinājās praksē tik ļoti, ka to pārņēma kaimiņvalstīs – Japānā, Korejā, Vjetnamā.
Kāpēc japāņi ēd ar irbulīšiem – filozofija un paražas
Japānā irbulīši iesakņojās ap 12. gadsimtu, jo īpaši pateicoties harmonijas un miera filozofijai, ar kuru šis instruments bija apveltīts. Šeit irbulīšu garums ir 20–23 cm, un tos sauc par “haši”. Tiem ir smaili gali, kas ir ērti, lai no zivīm izņemtu asakas, kas ir nacionālās virtuves pamatā. Un kopumā šajā valstī daudzus ēdienus ir ērti ēst ar irbulīšiem: suši, sašimi, ramen, udon, tempura.
Japāņi ļoti lepojas ar savām paražām, tostarp paradumu ēst ar haši. Viņi neredz jēgu aizstāt savus pazīstamos koka irbulīšus ar aukstām metāla karotēm un dakšām.
Uzlecošās Saules zemē irbulīši ir ļoti dažādi. Tie ir izgatavoti no cipreses, bambusa, kļavas, krāsoti un lakoti. Japāņu irbulīši ir skaisti, un nav pārsteigums, ka tie bieži vien kalpo kā izsmalcināta dāvana cilvēkiem.
Kāpēc cilvēki joprojām ēd ar irbulīšiem?
Līdztekus filozofiskajam pamatojumam irbulīšu lietošanai, pastāv arī tīri praktisks. Ķīniešiem ir īpaša attieksme pret ēšanu, kas prasa sabalansētu pieeju. Lieta ir tāda, ka, ēdot ar irbulīšiem, process notiks lēnāk nekā tad, ja to darīsiet ar karoti vai dakšiņu. Tādā veidā var izbaudīt katru kumosu. Turklāt ēdiens, kas nonāk organismā mazākās porcijās, ir vieglāk sagremojams, nepārslogo kuņģa-zarnu traktu.