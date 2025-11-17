Foto. pexels.com

Kāpēc Āzijā cilvēki ēd ar irbulīšiem, bet pārējā pasaulē – ar karotēm un dakšiņām 21

LA.LV
11:36, 17. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Mūsdienās irbulīši vairs nav eksotiska lieta. Daudziem no mums ir bijusi iespēja tos lietot, piemēram, austrumu restorānos, taču tas nav īpaši viegli. Neizbēgami rodas jautājums: kāpēc aziāti ēd ar irbulīšiem, ja to ir daudz vieglāk izdarīt ar dakšiņu un karoti?

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Svinēsim Latvijas valsts proklamēšanas 107. gadadienu! Vislatvijas 18. novembra pasākumu programma vienuviet
“Katru reizi jauns stulbuma dibens sasniegts!” Soctīkli šokēti par Šlesera komentāru pie “Staro Rīga” objekta, ko radījuši bērni
Kokteilis
Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums
Lasīt citas ziņas

Atbildi uz šo jautājumu var rast Unian rakstā, kas iedziļinās Ķīnas vēsturē, filozofijā un ēdiena kultūrā — valstī, kur šis ēdamrīks pirmo reizi parādījās pirms tūkstošiem gadu.

Ķīnā pastāv leģenda par to, kāpēc cilvēki ēd ar irbulīšiem. Saskaņā ar to šo rīku izgudroja imperators Ju Lielais. Kāda karagājiena laikā viņš bija ļoti izsalcis un negaidīja, kamēr ēdiens atdzisīs, bet gan nolauza divus koka zarus un ar tiem izvilka karstu gaļas gabalu no katla. Kopš tā laika citi ir sāka sekot šim piemēram.

CITI ŠOBRĪD LASA
Uzņēmējs Broks atklāj, kā varētu izskatīties partijas “Bez partijām” programma. Vai viņi padomājuši par visu?
RAKSTA REDAKTORS
Latviju pārņēmusi interneta apokalipse – nestrādā lielākie portāli, problēmas skar neskaitāmus cilvēkus
“Kā lai tiek līdz Rīgai?” Izskatās, ka visi ir gatavi ziemai, tikai ne autoceļu uzturētāji

Irbulīšu izplatību veicināja konfūcianisms – ķīniešu filozofiska kustība, kuras dibinātājs bija Konfūcijs (ap 551.–479. g. p.m.ē.), viņš tos uzskatīja par miera un harmonijas iemiesojumu.

Vēlāk, Hanu dinastijas laikā, ķīniešu virtuve piedzīvoja pārmaiņas. Trūka malkas, un ēdiens bija jāgatavo uz lēnas uguns, bet ātri. Šajā sakarā produktus sāka griezt mazākos gabaliņos. Bija ērti paņemt mazus gabaliņus ar irbulīšiem. Šī tradīcija nostiprinājās praksē tik ļoti, ka to pārņēma kaimiņvalstīs – Japānā, Korejā, Vjetnamā.

Kāpēc japāņi ēd ar irbulīšiem – filozofija un paražas

Japānā irbulīši iesakņojās ap 12. gadsimtu, jo īpaši pateicoties harmonijas un miera filozofijai, ar kuru šis instruments bija apveltīts. Šeit irbulīšu garums ir 20–23 cm, un tos sauc par “haši”. Tiem ir smaili gali, kas ir ērti, lai no zivīm izņemtu asakas, kas ir nacionālās virtuves pamatā. Un kopumā šajā valstī daudzus ēdienus ir ērti ēst ar irbulīšiem: suši, sašimi, ramen, udon, tempura.

Japāņi ļoti lepojas ar savām paražām, tostarp paradumu ēst ar haši. Viņi neredz jēgu aizstāt savus pazīstamos koka irbulīšus ar aukstām metāla karotēm un dakšām.

Uzlecošās Saules zemē irbulīši ir ļoti dažādi. Tie ir izgatavoti no cipreses, bambusa, kļavas, krāsoti un lakoti. Japāņu irbulīši ir skaisti, un nav pārsteigums, ka tie bieži vien kalpo kā izsmalcināta dāvana cilvēkiem.

Kāpēc cilvēki joprojām ēd ar irbulīšiem?

Līdztekus filozofiskajam pamatojumam irbulīšu lietošanai, pastāv arī tīri praktisks. Ķīniešiem ir īpaša attieksme pret ēšanu, kas prasa sabalansētu pieeju. Lieta ir tāda, ka, ēdot ar irbulīšiem, process notiks lēnāk nekā tad, ja to darīsiet ar karoti vai dakšiņu. Tādā veidā var izbaudīt katru kumosu. Turklāt ēdiens, kas nonāk organismā mazākās porcijās, ir vieglāk sagremojams, nepārslogo kuņģa-zarnu traktu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Vien dažus mēnešus pēc atklāšanas Ķīnas dienvidrietumos sabrūk tilts
Publiskās tualetes nebeidz pārsteigt… Vai tu kaut ko tādu darītu, lai tiktu pie papīra?
VIDEO. Bezkaunīgs pērtiķis atņem bērnam saldējumu un gardu muti notiesā viņa acu priekšā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.