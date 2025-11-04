VIDEO. Bezkaunīgs pērtiķis atņem bērnam saldējumu un gardu muti notiesā viņa acu priekšā 0
Ķīnas Guijandzjanas pilsētā noticis amizants, bet arī mazliet skumjš starpgadījums: Čianliņšaņas parka apmeklētājs iemūžinājis brīdi, kad bezkaunīgs pērtiķis izrauj saldējumu no maza zēna rokām.
Puisēns izbailēs sāka raudāt, kamēr dzīvnieks netraucēti apsēdās netālu un mierīgi baudīja “nozagto” saldējumu.
Parkā mītošie pērtiķi ir savvaļas dzīvnieki, un darbinieki pēc notikušā aicināja apmeklētājus neizvilkt ēdienu viņu priekšā. Kā norādīja parka pārstāvji, makaki ir ziņkārīgi un šad tad agresīvi, var pēkšņi izraut pārtiku no rokām un dažkārt pat savainot cilvēkus.
Čianliņšaņas parkā jau izvietotas brīdinājuma zīmes un norādījumi apmeklētājiem, taču darbinieki atgādina – būt piesardzīgiem savvaļas dzīvnieku tuvumā ir svarīgi vienmēr.