Rostoks: Trampa administrācija vēlas, lai Eiropa būtu tieši tāda pati kā Amerika 0
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks, Drošības pētījumu un inovāciju centra vadītājs Toms Rostoks TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās par Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pašreizējās administrācijas skatījumu uz Eiropu un drošības politiku, kā arī uzsvēra, ka Trampa komandas prioritātes atšķiras no iepriekšējo administrāciju pieejas.
Rostoks norādīja, ka šobrīd Amerikas dienaskārtībā dominē vēl lielākas problēmas, kas nosaka tās attiecības ar partneriem: “Es domāju, ka pašreizējās administrācijas skatījums uz lietām krasi atšķiras no citu ASV administrāciju vīzijas. Par iemeslu tam, manuprāt, ir tas, ka prioritātes ir mazliet citas, tātad narkotikas un nelegālā migrācija. Šajā kontekstā Latīņamerikas valstis ir ļoti svarīgas Amerikai.”
Viņš skaidro, kāpēc Eiropai pēdējā laikā tiek veltīta pastiprināta kritika no ASV puses, īpaši Trampa pārstāvētajā politiskajā kursā. Kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc tiek kritizēta Eiropa viņš min, ka Trampa administrācija vēlas, lai Eiropa būtu tieši tāda pati kā amerika.
“Manuprāt, tas ir diezgan skaidri redzams. Ir valstis, kurām ir kaut kas kopīgs ar Ameriku, bet ir valstis, kuras atrodas diezgan tālu no tā, kur Amerika ir šobrīd,” norādīja Rostovskis.
Viņš uzsver, ka lai gan Amerika kritizē Eiropu, Eiropa ir svarīgākais ekonomiskais partneris Amerikas Savienotajām Valstīm. Viņš norāda, ka karadarbība Eiropā, piemēram, konflikts starp Krieviju un NATO noteikti neatbilst Trampa administrācijas interesēm. Tomēr Vašingtona sagaida lielāku pienesumu un stingrāku politisko nostāju no Eiropas valstu puses: “Protams, viņi grib, lai eiropieši dara vairāk aizsardzībā, apstādina migrāciju vai dara vēl kaut kādas lietas, lai citi politiskie spēki ir pie varas Eiropā. No tā, kas ir rakstīts stratēģijā, izriet tas, ka pēc viņu domām būtu labi, ja Eiropā daudzās valstīs pie varas būtu citi cilvēki.”