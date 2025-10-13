Vai esi kādreiz izmantojis lietotni “112 Latvija”? Drošības eksperts uzskaita 3 iemeslus, kāpēc tā nav populāra 0

LA.LV
14:47, 13. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Kāpēc tik maz cilvēku izmanto lietotni “112 Latvija”? Tam ir trīs iemesli, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” apgalvoja Artis Velšs, atvaļināts ģenerālis, drošības eksperts, piebilstot, ka aplikācija ir tiešām laba un efektīva.

Piemēram, ja cilvēks ir apmaldījies mežā un nezina, kur atrodas, tad, zvanot caur aplikāciju, 112 operators uzreiz redz, kur šis cilvēks atrodas, ar tikai dažu desmitu metru iespējamo nobīdi, jo GPS signāli ir patiesi precīzi, skaidro Velšs.

Taču sabiedrība kopumā ir “aplikāciju nogurusi” – to ir pārāk daudz, telefoni ar tām ir pilni, tāpēc grūti saprast, kuras izmantot un kuras ne, norāda eksperts. Viņš piebilst, ka telefons turklāt automātiski ik pa laikam piedāvā ilgāk neatvērtās aplikācijas atinstalēt. Ja ikdienā šo 112 aplikāciju neizmanto, cilvēks vienkārši par to aizmirst.

Nākamais iemesls – joprojām lielākajai daļai sabiedrības, tostarp pašam Velšam, drošāk liekas ārkārtas situācijā automātiski ķert telefonu un zvanīt 112, nevis meklēt aplikāciju starp citām telefona aplikācijām.

Velšs kā trešo iemeslu min: “Cilvēks neredz pievienoto vērtību šādai aplikācijai, jo jaunumu tur nav, tie ir sociālajos medijos. 112 aplikācijas vērtība ir tikai tik, cik piezvanīt vai uzrakstīt ziņu. Cilvēki ir pieraduši lietot tradicionālos palīdzības lūgšanas kanālus.”

Pārdzīvot par šīs aplikācijas nelietošanu nav pamata – galvenais, ka cilvēks zina numuru 112 un piezvana, un ar to pietiek, lai steigtos viņam palīgā, rezumē Velšs.

