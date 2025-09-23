Foto: Pixabay.com

Arheologi netālu no Aleksandrijas atraduši nogrimušu ostu, kas varētu kļūt par atslēgu vienas no lielākajām vēstures mīklām – Kleopatras un viņas mīļotā Marka Antonija kapavietas atrašanai,  vēsta “National Geographic”.

Nogrimusī osta atrodas aptuveni trīs kilometrus no Aleksandrijas piekrastes, 12 metru dziļumā.

Senatnē tā bijusi savienota ar Ozīrisa templī esošo svētnīcu Taposiris-Magna (no grieķu valodas – “Ozīrisa lielās kapenes”).

Pētnieki uzskata, ka šeit varētu būt apglabāta pēdējā Ēģiptes valdniece.”

Jauno struktūru atklājusi arheoloģe Ketrīna Martinesa sadarbībā ar leģendāro zemūdens pētnieku Bobu Balardu, kurš pasaules slavu guva, atrodot nogrimušā Titānika vraku.

Zem ūdens atrastie fragmenti – kolonnas, pulēti akmens segumi un neskaitāmas amforas – liecina par intensīvu senās ostas darbību un rosīgu tirdzniecību.

Meklējumi rit jau vairāk nekā 20 gadus

Pētnieki jau kopš  2005. gada cenšas noskaidrot Kleopatras iespējamo apbedījuma vietu.

2022. gadā pētnieki atklāja 1200 metru garu tuneli, kas izcirsts klintī zem tempļa. Tajā atrada Ptolemaju laika keramiku.

Tunelis ved tieši nogrimušās ostas virzienā, kas, pēc zinātnieku domām, varētu norādīt uz plašas pazemes infrastruktūras esamību.

“Neviens mani nepārliecinās, ka Kleopatras nav Taposiris Magnā,” pētniece norādīja.

Kleopatra VII bija pēdējā Ptolemaju dinastijas valdniece, kas valdīja Ēģiptē no 51. gada p.m.ē. līdz 30. gadam p.m.ē., kad pēc sakāves pret Romu izdarīja pašnāvību.

Viņa vēsturē iegājusi kā izcila politiķe, kā arī Jūlija Cēzara un vēlāk – Romas ģenerāļa Marka Antonija sabiedrotā un mīļotā.

 Saskaņā ar leģendu, pēc abu pašnāvības viņi tika apglabāti kopā.

Pētnieki uzskata, ka viņa apzināti izvēlējusies Taposiris Magnu par savu mūžīgās atdusas vietu, tādējādi simboliski sasaistot sevi un Antoniju ar mītu par dievieti Izīdu un viņas vīru Ozīrisu – pāri, kas iemieso mīlestību.

