Karalienes pēdējais noslēpums: iespējams, zinātnieki atrisinājuši vienu no vēstures lielākajām mīklām 0
Arheologi netālu no Aleksandrijas atraduši nogrimušu ostu, kas varētu kļūt par atslēgu vienas no lielākajām vēstures mīklām – Kleopatras un viņas mīļotā Marka Antonija kapavietas atrašanai, vēsta “National Geographic”.
Senatnē tā bijusi savienota ar Ozīrisa templī esošo svētnīcu Taposiris-Magna (no grieķu valodas – “Ozīrisa lielās kapenes”).
Pētnieki uzskata, ka šeit varētu būt apglabāta pēdējā Ēģiptes valdniece.”
Jauno struktūru atklājusi arheoloģe Ketrīna Martinesa sadarbībā ar leģendāro zemūdens pētnieku Bobu Balardu, kurš pasaules slavu guva, atrodot nogrimušā Titānika vraku.
Meklējumi rit jau vairāk nekā 20 gadus
Pētnieki jau kopš 2005. gada cenšas noskaidrot Kleopatras iespējamo apbedījuma vietu.
2022. gadā pētnieki atklāja 1200 metru garu tuneli, kas izcirsts klintī zem tempļa. Tajā atrada Ptolemaju laika keramiku.
“Neviens mani nepārliecinās, ka Kleopatras nav Taposiris Magnā,” pētniece norādīja.
Kleopatra VII bija pēdējā Ptolemaju dinastijas valdniece, kas valdīja Ēģiptē no 51. gada p.m.ē. līdz 30. gadam p.m.ē., kad pēc sakāves pret Romu izdarīja pašnāvību.
Viņa vēsturē iegājusi kā izcila politiķe, kā arī Jūlija Cēzara un vēlāk – Romas ģenerāļa Marka Antonija sabiedrotā un mīļotā.
Pētnieki uzskata, ka viņa apzināti izvēlējusies Taposiris Magnu par savu mūžīgās atdusas vietu, tādējādi simboliski sasaistot sevi un Antoniju ar mītu par dievieti Izīdu un viņas vīru Ozīrisu – pāri, kas iemieso mīlestību.