Atklājums, kas pārsteidza pat zinātniekus: Kas patiesībā uzbūvēja Lielo Gizas piramīdu? 0

11:03, 29. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Vēstures stundās skolā bieži māca, ka piramīdas cēla vergi. Tomēr šis uzskats varētu nebūt pareizs, jo arheologi Lielās piramīdas iekšienē atraduši uzrakstus, kas, pēc viņu domām, atklāj, kas patiesībā uzbūvēja šo grandiozo pieminekli pirms vairāk nekā 4500 gadiem, par to plašāk raksta Metro.

Viņi apgalvo, ka to cēla prasmīgi, apmaksāti strādnieki, kuri nepārtraukti strādāja pie būvniecības. Eģiptologs Dr. Zahi Havass un viņa komanda apgalvo, ka atraduši iepriekš neredzētus strādnieku atstātus marķējumus no 13. gadsimta pirms mūsu ēras šaurās kamerās virs Karaļa kambara.

Viņi arī atklājuši kapenes uz dienvidiem no piramīdas, kas ir strādnieku pēdējā atdusas vieta. Tajās atrastas strādnieku statujas un 21 hieroglifu uzraksts, piemēram, “piramīdas sānu uzraugs” un “amatnieks”.

Uzstājoties podkāstā Matt Beall Limitless, Dr. Havass sacīja: “Šie atklājumi apstiprina, ka celtnieki nebija vergi. Ja tie būtu vergi, viņi nekad nebūtu apglabāti piramīdu ēnā. Vergi negatavotu savas kapenes mūžībai, kā to darīja ķēniņi un karalienes.”

