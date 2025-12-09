Kas īsti notika Peiteļa ezerā? Divi strādnieki gājuši bojā, bet drošības jautājumi miglā tīti 0
LA.LV jau ziņoja par traģēdiju Ludzas novada Peiteļa ezerā, kad, apgāžoties laivai, dzīvību zaudēja divi austrumu robežas izbūves strādnieki. Kā vēsta TV3 Ziņas – atbildīgie dienesti par notikušo runā izvairīgi.
“Ugunsdzēsēji glābēji ar laivu krastā nogādāja piecus cilvēkus, no kuriem vienam NMPD mediķi konstatēja nāvi. Saistībā ar tumsas iestāšanos darbs notikumā noslēdzās un meklēšanas darbi turpinājās sestdien, kad, pārmeklējot ūdenstilpi, atrasts vēl viens bojāgājušais,” informēja Viktorija Gribuste, VUGD Sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece.
Neviena no atbildīgajām iestādēm neatbild uz jautājumu – kas notika? Kāpēc laiva apgāzās? Arī jautājums par glābšanas vestēm ir miglā tīts.
“Par notikušo Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknī ir uzsākts kriminālprocess, izmeklēšanā tiek skaidroti apstākļi, un šobrīd no plašākiem komentāriem atturēsimies. Kriminālprocess uzsākts pēc piederības noziedzīga nodarījuma grupas objekta saskaņā ar Krimināllikuma 12.nodaļu,” sacīja Jūlija Jurjāne, Valsts policijas pārstāve.
Renārs Griškevičs, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), kas atbild par austrumu robežas infrastruktūras izbūvi, valdes priekšsēdētājs norādīja: “Mēs kā pasūtītājs regulāri veicam gan anonīmas vizītes būvobjektos, gan mūsu projektu vadītāji, būvuzraugi, darba drošības speciālisti šādas vizītes veic visiem būvdarbu veicējiem. Ja atklāsies pārkāpumi, asāk reaģēsim, lai pilnveidotu sistēmu.” Neko sīkāk par traģēdiju arī neatklājot.
“Šis nav pirmais, šis ir otrais nelaimes gadījums. Visās kontroles vizītēs tika atklāti nebūtiski pārkāpumi, kas tika atrisināti dienas laikā,” atklāja Renārs Griškevičs.
Atgādināsim, ka 2024.gada martā, veicot Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūves darbus, ekskavatoram ieslīdot upē, gāja bojā tā vadītājs.
Plašāk pievienotajā video sižetā!