Attēlam ilustratīva nozīme
Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: LETA

Kas īsti notika Peiteļa ezerā? Divi strādnieki gājuši bojā, bet drošības jautājumi miglā tīti 0

LA.LV
10:02, 9. decembris 2025
Ziņas Latvijā

LA.LV jau ziņoja par traģēdiju Ludzas novada Peiteļa ezerā, kad, apgāžoties laivai, dzīvību zaudēja divi austrumu robežas izbūves strādnieki. Kā vēsta TV3 Ziņas – atbildīgie dienesti par notikušo runā izvairīgi.

Veselam
Ko nedrīkst lietot kopā ar kafiju: pētnieki izceļ piecus bīstamus pārtikas produktus
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
“Mēle nestāvēja aiz zobiem.” Skolotājs atklāj jauniešu stāstīto par 300 eiro vērto dalību protestā
Lasīt citas ziņas

“Ugunsdzēsēji glābēji ar laivu krastā nogādāja piecus cilvēkus, no kuriem vienam NMPD mediķi konstatēja nāvi. Saistībā ar tumsas iestāšanos darbs notikumā noslēdzās un meklēšanas darbi turpinājās sestdien, kad, pārmeklējot ūdenstilpi, atrasts vēl viens bojāgājušais,” informēja Viktorija Gribuste, VUGD Sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece.

Neviena no atbildīgajām iestādēm neatbild uz jautājumu – kas notika? Kāpēc laiva apgāzās? Arī jautājums par glābšanas vestēm ir miglā tīts.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Darbu sācis pirmais vietējo ražotāju digitālais tirgus laukums Latvijā: kas to padara unikālu mūsu valsts kontekstā?
Veselam
Kuri konservētie pārtikas produkti ir labi zarnu veselībai: speciālisti nosauc 6 labākos
Decembri, tev vēl ir laiks laboties! Laika prognoze trešdienai

“Par notikušo Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknī ir uzsākts kriminālprocess, izmeklēšanā tiek skaidroti apstākļi, un šobrīd no plašākiem komentāriem atturēsimies. Kriminālprocess uzsākts pēc piederības noziedzīga nodarījuma grupas objekta saskaņā ar Krimināllikuma 12.nodaļu,” sacīja Jūlija Jurjāne, Valsts policijas pārstāve.

Renārs Griškevičs, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), kas atbild par austrumu robežas infrastruktūras izbūvi, valdes priekšsēdētājs norādīja: “Mēs kā pasūtītājs regulāri veicam gan anonīmas vizītes būvobjektos, gan mūsu projektu vadītāji, būvuzraugi, darba drošības speciālisti šādas vizītes veic visiem būvdarbu veicējiem. Ja atklāsies pārkāpumi, asāk reaģēsim, lai pilnveidotu sistēmu.” Neko sīkāk par traģēdiju arī neatklājot.

“Šis nav pirmais, šis ir otrais nelaimes gadījums. Visās kontroles vizītēs tika atklāti nebūtiski pārkāpumi, kas tika atrisināti dienas laikā,” atklāja Renārs Griškevičs.

Atgādināsim, ka 2024.gada martā, veicot Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūves darbus, ekskavatoram ieslīdot upē, gāja bojā tā vadītājs.

Plašāk pievienotajā video sižetā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Sliedes demontēsim uzreiz vai gaidīsim brīdinājumu par uzbrukumu? Saeimas deputāts dod mājienu, ka debates turpināsies vēl ilgi
Vai Krievijas pierobežā vajag nojaukt sliedes? Siliņa vēl prāto – meklēs, ar ko konsultēties
“Turpmāk tikai dienas maiņas..” Muitas pārvaldē jūtamas bažas par spēju nodrošināt kontroli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.