21:19, 31. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvalde bažījas par muitas spēju nodrošināt kontroli, ja tiks samazināts darbinieku skaits, vēsta Latvijas Televīzija.

VID budžetu nākamgad plānots samazināt par 10%, bet darbinieku skaitu – par 13,2%. Muitas pārvaldē likvidēs 105 amata vietas, tostarp deviņus vadītāju amatus. Aptuveni puse no tām gan ir neaizpildītas štata vietas, kurās pašlaik nav darbinieku.

Lielākā daļa VID muitas pārvaldes kontroles punktu atrodas uz valsts austrumu ārējās robežas, kas ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Izskanot, ka darbu Latgale varētu zaudēt līdz 50 muitnieki. Lai saglabātu kontroli, vairāki līdz šim diennakts punkti turpmāk varētu strādāt tikai dienas maiņās.
VID Muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa-Ādmine norādīja, ka Rēzeknē un Daugavpilī pa naktīm vairs nestrādās dzelzceļa stacija, kur kontrolē iebraucošos un izbraucošos vilcienus. Tāpat štata vietu samazinājums vairāk ietekmēs Daugavpils un Pāternieku resursus.

Gaidāmie amata vietu samazinājumi mazāk ietekmēs Grebņevas un Terehovas robežkontroles punktus, jo tajos jau šobrīd trūkst darbinieku. Atsevišķās maiņās Grebņevā strādā pieci līdz seši muitnieki, kas esot nepietiekami, pauda pārvaldes darbiniece.

Tāpat muitas pārvaldē pieļauj, ka var pieaugt uzņēmēju izmaksas, jo kravu, kuru kontrole netiks pabeigta līdz plkst. 20, muitošana tiks turpināta nākamajā dienā, tātad process ievilksies.

Pašlaik ir sākta darbinieku vērtēšana, lai atsijātu atlaižamos, un tā turpināsies līdz novembra beigām. VID vadība neizslēdz iespēju, ka pēc pāris mēnešiem kāda daļa muitnieku būs atkal jāpieņem darbā, vēsta LTV.

Atsevišķi Latvijas austrumos, kā arī citur strādājošie muitnieki ir Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrībā. Tās vadītājs Andrejs Jirgensons pauž bažas, kā tiks atlasīts, kurus tieši darbiniekus atlaist, un kāpēc neņems vērā šī gada vērtējumu, bet gan iepriekšējos divus.

