Atļaujas, pamati, cenas jeb viss, kas tev jāzina par moduļu mājām







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kas ir moduļu mājas? ILONA TUKUMA NOVADĀ

Moduļu māja ir saliekama ēka, kas sastāv no vairākām sekcijām, ko sauc par moduļiem. Sekcijas iepriekš sagatavo ražotnē un pēc tam nogādā uz paredzēto zemesgabalu. Moduļu uzstādīšana tiek pabeigta uz vietas. Māju var atvest jau gatavu, ja tā ir neliela. Katram no uzņēmumiem ir sava praksē pārbaudīta tehnoloģija, kā ēku no ražotnes nogādāt tās ekspluatācijas vietā.

Šīs mājas var izgatavot no dažādiem materiāliem. SIA Dubultbrusa tiek izmantots koks. Komplektā ir ēka ar uzbūvētu karkasu, sienām, pilnu siltinājumu, sienās iestrādātu elektroinstalāciju un izvadiem, kanalizācijas caurulēm līdz mājas ārpusei, jumtu un jumta segumu, skārda palodzēm un notekām, ārdurvīm un logiem.

Kādas atļaujas un saskaņojumi nepieciešami

Lai celtu moduļu māju, nepieciešamas tādas pašas atļaujas un saskaņojumi kā jebkurai citai mājai. Ja moduļu ēkas apbūves laukums nepārsniedz 60 m² un tā izgatavota rūpnieciski, ēku var uzstādīt bez būvprojekta, bet – tikai vienstāva. Šādas būves vairāk izmanto kā palīgēkas – tajās ierīko pirtis, tās var būt arī lapenes, saimniecības ēkas un var būt kā dzīvojamās mājas ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Novietojot ēku, svarīgi ņemt vērā pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumus.

Vai nepieciešami pamati

Moduļu mājām ir vajadzīgi pamati. Tas, kādus tos izvēlēties, atkarīgs no ēkas veida, klienta vēlmēm, paredzētās ekspluatācijas. Visbiežāk tiek lietoti skrūvpāļi.

“Ja pieņem, ka visi iepriekšējie darbi ir sagatavoti uz zemes un māja ir kā viens vesels bloks, mājas uzstādīšanas process aizņem vien pāris stundu. Ja tā ir no vairākām sekcijām, tas prasīs 1–3 darbadienas vai pat ilgāk. Mēs moduļus vedam jau ar jumtu. Citi ved bez jumta un to liek uz vietas. Tehnoloģijas ir dažādas, taču montāžai jānotiek pēc iespējas ātrāk,” skaidro Reinis Jakubovics.

“Mēs visas komunikācijas sagatavojam būvniecībās laikā, to saskaņojot ar saimniekiem. Izrunājam, kur griestos likt lampu, cik liela būs vanna un kurā pusē būs plīts. Visas nepieciešamās komunikācijas tiek sagatavotas iekšējo sienu kon­strukcijā, un pēc tam saimniekiem atliek pievienot savu griestu lampu vai ielikt izlietni. Moduļu mājās var ierīkot praktiski jebkura veida apkuri. To izvēlas topošie saimnieki. Ražotājs sagatavo nepieciešamos risinājumus apkures ierīces pievienošanai.”

No kā atkarīgas ēkas izmaksas

Izmaksas atkarīgas ne tikai no ēkas izmēriem, bet arī izmantotajiem materiāliem, kas katram projektam var atšķirties. Slēdzot līgumu ar klientu, tiek izrunāts, kādi materiāli tiek izmantoti, līdz ar to var precīzi aprēķināt izmaksas. Māja tiek būvēta ar koka apdari. Nepieciešams arī ierīkot apkures sistēmu, pasūtītājam vēlamo grīdas segumu. Tikai pēc tam var ierīkot iekšdurvis un iekšpalodzes. Cenas ietekmē arī materiālu un dizaina izvēle. Elektriskie vadi būs izvadīti līdz slēdžiem (slēdžu, rozešu, gaismekļu izvēle ir pasūtītāja ziņā), caurules (santehnikas, kanalizācijas) būs iestrādātas līdz ārsienām, gatavas, lai pievienotu tās komunikācijām. Flīžu izvēle, vannasistabas un virtuves zonas dizains un santehnika arī ir pasūtītāja ziņā kā jebkurā jaunuzceltā mājā, tāpat arī virtuves iekārta.

Sienas un griesti ir koka, skaisti apstrādāti un neprasa nekādas papildu izmaiņas, tikai nokrāsošanu.

Ja moduļu ēku pienācīgi kopj, tā kalpos daudzus gadu desmitus.

Vai pēc laika ēku var paplašināt

Tas atkarīgs no projekta veida un tipa, taču idejiski tas ir iespējams. Ja laikus ieplāno nākotnē izvietot papildu moduļus, tas ir pavisam vienkārši.