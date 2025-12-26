Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto no Pixabay.com

Kas patiesībā notiek, ja lidmašīnā kāds nomirst? Stjuarte atklāj nepatīkamas detaļas 0

LA.LV
8:03, 26. decembris 2025
Stāsti Izpēte

Stjuarte atklāti pastāstījusi, kas īsti notiek, ja lidojuma laikā nomirst pasažieris. Barbara aviācijas nozarē strādā jau 14 gadus un sociālajos tīklos regulāri dalās ar savām atziņām un pieredzi. Stjuarte, kuras dzimtene ir Argentīna, atklāja, kā aviokompānijas rīkojas šādās situācijās un kādu “īpašu procedūru” ievēro apkalpes darbinieki.

Veselam
“Iestājas slimnīcā ar metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus “ārstējusi” kaimiņiene!” Profesors nobažījies par sabiedrības bezatbildību
RAKSTA REDAKTORS
“Cik ilgi šo tolerēsim Vecrīgā?” Rīdzinieci sadusmo uz ielām tirgoto preču sortiments
“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem
Lasīt citas ziņas

“Nāves gadījumi lidojumu laikā nav pārāk bieži sastopami, bet tā tomēr notiek,” Barbara atklāja raidījumā “What’s The Jam”. “Tāpēc aviokompānijām ir izstrādāts īpašs plāns šādām situācijām,” viņa piebilda.

Viņa uzsvēra, ka apkalpes locekļi ir apmācīti rīkoties nāves gadījumos, saglabājot maksimālu cieņu pret mirušo.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ziemassvētku karstvīns – salds un aromātisks, bet cik bīstams?
Absurds! Tiešām soda par tukšiem konteineriem? Soctīklos uzvirmo dusmas uz atkritumu apsaimniekotājiem
Gadu mijā gaidāms sals un sniegs: ciklons atnesīs ziemīgu laiku

Stjuarte skaidroja, kā šī nepatīkamā un traģiskā situācija parasti attīstās:

“Iedomājieties, ka lidojat uz Romu un jums rodas aizdomas, ka blakus sēdošais pasažieris ir miris. Jūs piezvanāt stjuartei, un arī viņai rodas sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Vispirms viņa informē apkalpi, kas tālāk brīdina kapteini. Tikmēr stjuarte pārbauda dzīvības pazīmes un, ja nepieciešams, sāk sirds un plaušu reanimāciju.”

Šādās situācijās apkalpe parasti jautā, vai starp pasažieriem ir kāds ārsts. Kā norādīja Barbara, lidmašīnas personāla vidū parasti ārstu nav, taču gandrīz vienmēr pasažieru vidū gadās kāds medicīnas darbinieks.

“Atcerieties, ka neviens oficiāli nemirst lidmašīnā, jo nāvi nevar pasludināt, kamēr nav sasniegta zeme un ārsts to nav apstiprinājis,” viņa piebilda.

Stjuarte paskaidroja, ka aviokompānijas rīcība pēc tam var būt divējāda: lidmašīna vai nu veic ārkārtas nosēšanos tuvākajā lidostā, vai arī turpina ceļu, ja situācija tiek pilnībā kontrolēta un pārējiem pasažieriem viss ir kārtībā.

Mirusī persona parasti tiek pārvietota uz tukšu sēdvietu rindu. “Ja brīvu vietu nav, ķermeni novieto kādā citā lidmašīnas nodalījumā, kur viņš nav redzams,” skaidroja Barbara.

Viņa atceras gadījumu, kad pati lidoja un kāds pasažieris nomira: “Es sapratu, un arī daži citi pasažieri saprata, ka cilvēks ir miris. Stjuarte uzlika viņam miega masku un apsedza ar segu, lai to nepamanītu pārējie pasažieri. Tas notika garā lidojumā un bija nakts, tāpēc lielākā daļa pasažieru gulēja. Tikai tie, kas bija nomodā, saprata, kas patiesībā notiek.”

Citā incidentā transatlantiskajā reisā nebija brīvu sēdvietu, tāpēc apkalpe nolēma ķermeni novietot kambīzē – stjuartu virtuvē – zem segas.

“Lidojums turpinājās kā ierasts, un manai draudzenei nācās stundām balstīt mirušo ķermeni ar kāju, lai tas nekustētos,” atceras Barbara. “Vēl sliktāk – pārējai apkalpei nācās apkārt staigāt un turpināt strādāt, jo pasažieriem bija jāēd. Visi jutās ļoti neērti, bet tāds bija toreiz pieņemtais lēmums,” norāda stjuarte.

Viņa piebilda, ka lidmašīnām ir iespēja pārvadāt arī zārkus kravas nodalījumā. “Līdz ar bagāžu līķi bieži transportē atpakaļ uz izcelsmes valsti, un tajā pašā lidojumā viņu var pavadīt kāds ģimenes loceklis,” sacīja Barbara.

“Dažās lidostās, piemēram, Amsterdamā, ir pat morgs, kur sagatavo un uzglabā ķermeņus pirms to nosūtīšanas tālāk,” norāda Barbara.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Pasaulē “dīvainākā” lidmašīna – vai to varēs sagaidīt arī Rīgas lidostā?
Atklājums, kas pārsteidz pasažierus: zināms no kurienes patiesībā nāk gaiss, ko elpojam lidmašīnās
“Vispār riktīga cūcība. Varbūt rezervēja sēdvietu pie loga, bet te sāk uzbāzties ar lūgumiem mainīt vietu uz sliktāku!” Cik adekvāti lidmašīnā ir lūgt pārsēsties?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.