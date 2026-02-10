Attēlam ilustratīva nozīme
Par laimi apkārtējie palīdzēja… Jūrā pie Liepājas ledū ielūzt nepilngadīga persona 0

LA.LV
9:11, 10. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 9. februāra plkst. 6.30 līdz 10. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma saņēma 70 izsaukumus – 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 35 uz glābšanas darbiem, bet 24 izsaukumi bija maldinājumi.

Vakar plkst. 7.08 saņemts izsaukums uz Lietuviešu ielu Liepājā, kur vienstāva dzīvojamā mājā dega virtuve un palīgtelpa kopumā 9 m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Plkst. 9.17 darbs notikumā noslēdzās.

Īsi pirms pieciem vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Rembates pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Ierodoties notikuma vietā pēc saņemtās atrašanās vietas informācijas, ugunsdzēsēji glābēji devās ar kvadriciklu mežā, atrada cilvēku un izveda no meža.

Pirms sešiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji saņēma informāciju, ka jūrā, pie Katedrāles ielas Liepājā, aptuveni 400 metrus no krasta ledū ielūzusi
nepilngadīga persona. Aculiecinieki nepilngadīgajam palīdzēja nokļūt krastā, bet ugunsdzēsēji glābēji viņu nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnai. Plkst. 17.43 darbs notikumā noslēdzās.

VUGD atgādina ka, neskatoties uz to, ka ilgstoši pieturas zema gaisa temperatūra, atrasties uz ledus ir bīstami un tas apdraud cilvēka veselību un dzīvību!

Tādās ūdentilpēs kā jūra vai līcis ledus kārta nav vienmērīga, tā veidojas no atsevišķām ledus plātnēm, kuras vēja ietekmē tiek pārvietotas, veidojas plaisas un krāvumi. Turklāt uz ledus segas sasnigušais sniegs veido mānīgu priekšstatu par to, ka ledus sega ir izveidojusies bieza un vienmērīga.

Mainoties vēja virzienam, ledus plātnes pārvietojas un vietā, kur iepriekš bija vienmērīga ledus kārta, var veidoties vizuāli nepamanāmas plaisas, kurās iekāpjot, cilvēks nokļūst ūdenī.

Ja pamanāt, ka bērni vai jaunieši atrodas uz ledus, brīdiniet viņus par iespējamajiem drošības riskiem! Ja cilvēks ir ielūzis ledū vai atrodas bīstamā situācijā, nekavējoties zvaniet 112!

Plkst. 23.23 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Tukuma novada Matkules pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka un blakus piebūvētās ēkas siena 8 m² platībā. Ugunsgrēka dzešanas darbos iesaistījās arī Sabiles un Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības. Neilgi pirms četriem rītā ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vieglā automašīna, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, jumts, atkritumu konteiners un žogs, atkritumi, grīda un ēku dūmvados sodrēji.

