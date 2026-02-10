Šis vārds Epstīna failos izmantots simtiem reižu: tas varētu slēpt kaut ko šausminošu 0
ASV Tieslietu ministrija nesen publiskoja vēl apmēram trīs miljonus dokumentu no Džefrija Epstīna lietas. Tajos atklāts daudz jaunu detaļu, kas vēl vairāk izgaismo seksuālā noziedznieka un viņa līdzgaitnieku šausminošos darījumus. Interesanti, ka 859 reizes failos atrodams viens konkrēts vārds, un cilvēki ir nobažījušies, ka tas varētu būt slepens kods.
Vienkārša pieminēšana šajos dokumentos vēl nav pierādījums pārkāpumam, tomēr daži dokumenti satur apsūdzības un apgalvojumus, kas nozīmē, ka daudzi cilvēki būs parādā paskaidrojumus.
Laikraksts The Telegraph iepriekš brīdinājis, ka interneta drošības grupas ir pievērsušas uzmanību slepenajiem kodiem, kurus pedofili izmantojuši, lai savā starpā sazinātos, tieši nesakot, ko viņi vēlas.
Dokumentos, kā ziņo ārzemju mediji, atkārtoti minēts vārds “pizza” – tas parādās 859 reizes, un pastāv bažas, ka dažos gadījumos tas patiesībā varētu nozīmēt kaut ko pavisam citu.
Tika ziņots, ka pedofili izmantojuši siera un picas emocijzīmes, lai attēlotu iniciāļus “CP”[red. – cheese (siers), pizza (pica)], kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē bērnu (child) pornogrāfija (porn).
Starp daudzajām reizēm, kurās tika pieminēta pica, izskatās, ka sarunas tiešām bijušas par ēdienu. Tomēr, ņemot vērā, ka šis vārds iepriekš ticis izmantots kā slepens kods pedofilu aprindās, iespējams, ka daļa varētu slēpt citu nozīmi.
Tikmēr vārds “cheese” (siers) parādās 1138 reizes, un arī šeit daudzos gadījumos runa, šķiet, ir par ēdienu, taču daži piemēri izskatās dīvaini.
Vienā dokumentā Epstīns e-pastā raksta: “Te ir miljoniem bērnu, bet ļoti maz labu dārzeņu krēmsiera.”
Citā e-pastā, kas adresēts viņam, anonīms sūtītājs raksta: “Ejam atkal pēc picas un vīnogu limonādes. Neviens cits nesapratīs.”
Vai šiem tekstiem bija kāda vēl draudīgāka nozīme, nav skaidrs. Epstīna lietu saturs ir pietiekami satraucošs pat bez iespējamiem slepenajiem kodiem.
Dokumentos parādās arī ir fotogrāfijas ar sieviešu ķermeņiem, uz kuriem ar roku rakstīti vēstījumi no “Lolitas”, kā arī vēl tiešākas sarunas par to, ko Epstīns darījis.
Vai visi faili ir publiskoti? Nē! Epstīna lieta kopumā sastāv no apmēram sešiem miljoniem dokumentu, un, lai gan šajā – pēdējā reizē – tika izlaisti apmēram trīs miljoni dokumentu, joprojām ir daudz lapu, kas nav publiski pieejamas.
BBC ziņo, ka daži publiskotie dokumenti tika noņemti no DoJ mājaslapas pēc tam, kad tie apdraudēja gandrīz 100 Epstīna upuru identitātes.
Kā vēstīts iepriekš, Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.