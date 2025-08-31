Kas svarīgāk – bērnu smaidi vai apģērbs? Skolas izsūtītā ziņa jaunā mācību gada priekšvakarā skumdina vecākus 0
1.septembrim vajadzētu būt svētkiem, nevis stresa avotam par to, kā saģērbt bērnu. Tā sociālajos tīklos pauž kāda Ķekavas vidusskolas audzēkņa mamma, kritizējot skolas uzsvaru uz apģērbu, nevis svētkiem.
Jaunā mācību gada priekšvakarā sociālajā tīklā “Facebook” kāda mamma publicēja ziņu, kuru saņēma no skolas vadības. Tajā teikts, ko bērni drīkst vilkt uz 1.septembri un ko nedrīkst!
Sieviete raksta: “Es kā vecāks šodien ļoti priecātos saņemt no Ķekavas Vidusskola vēsti, ka mans bērns rīt ir gaidīts skolā, nevis pamācību, kā viņu saģērbt.
Protams, ir svarīgi bērniem mācīt par lietišķu apģērbu, bet vēl svarīgāk, lai viņš, atgriežoties skolā, justos priecīgs un emocionāli droši. 1.septembris ir Zinību diena – svētki bērniem, vecākiem un skolai. Ļausim lai vērtība ir bērnu smaidi, atkalsatikšanās prieks un vēlme mācīties, nevis spriedze par to, vai apģērbs ir “pietiekami pareizs”.”
Ķekavas vidusskolas izsūtītajā pamācībā norādīts, ka Zinību dienā un citos skolas pasākumos meitenēm jāierodas lietišķa stila kleitās, blūzēs, svārkos, sarafānos, biksēs, žaketēs, jaciņās, vestēs un kurpēs, bet zēniem – lietišķa stila kreklos, biksēs, žaketēs, vestēs, uzvalkos un kurpēs.
Ko skolēni nedrīkst vilkt? Džinsus, šortus, legingus, t-kreklus, topiņus, sporta apģērbu, kedas, iešļūcenes un zābakus.