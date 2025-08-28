Skolas gads vēl nav sācies, bet vecāku “WhatsApp” grupās jau virmo seriāla cienīgas drāmas 23
Skolas gads tuvojas, un satraukums jūtams gan bērnu, gan vecāku sirdīs. Taču, šķiet, ka vislielākās galvassāpes dažkārt sagādā ne burtnīcu vai zīmuļu pirkšana, bet gan vecāku “WhatsApp” sarakstes.
Sociālajā medijā “Threads” aizsākusies diskusija par gatavošanos skolai, bet šoreiz ne par bērniem, bet gan pašiem vecākiem, Anete raksta: “Skola vēl nav sākusies, bet vecāku čats jau kā Netflix seriāls – pilns drāmas un neadekvātu sēriju. Ja tā turpināsies, līdz Ziemassvētkiem vajadzēs psihologu, nevis eglīti.”
Diskusijā pievienojas Signe, kura uzskata, ka vecāku “WhatsApp” grupām ir pavisam cits mērķis: “Ļoti skumji, ja WhatsApp saraksti, kas var būt ļoti labs operatīvas informācijas apmaiņas un lēmumu pieņemšanas veids, sabojā dažu vecāku ambīcijas vai nespēja konstruktīvi sarunāties.”
Taču ne visiem pieredze ir tik dramatiska. Kāda sieviete dalās savā pieredzē: “Visos manos trīs bērnu skolu un bērnudārzu čatos augustā var sakasīt, apmēram padsmit ziņas – puse informācija no skolotājām, otra puse par paklāja nopirkšanu (situācijas izklāsts, bildes ar variantiem un balsojums pirkt). Ko jūs tur ņematies?”
Diskusijas autore Steidz Signei atbildēt, sakot, ka viņai ir ļoti paveicies: “Fantastiski. Jums ir paveicies. Mums apspriež, cik burtnīcas jāpērk, kāds ir pret vienādiem sporta krekliem, kāds uzskata, ka aptaujas bija jāatstāj bērnudārzā utt.”
Savukārt Ieva atzīst, ka viņai paveicies vēl vairāk: “Tur ir tikai info par iegādājamām lietām, svinamdienām, koncertiem un bankas konti tiem, kas vāks naudu. Viss. Vienošanās par bērnudārznieku svinamdienu dāvanām notikusi tieši ar 3 ziņām un padsmit īkšķīšiem.”