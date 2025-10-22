Foto: Rīgas Zoo

Puikam piestāv! Rīgas Zoodārza ronis uziet negaidītu atradumu un tiek pie jauna aksesuāra 0

Kokteilis Apbrīno

Sirsnīga un nedaudz smieklīga ziņa šodien atceļojusi no Rīgas Zoodārza. Kādam apmeklētājām, vērojot roņus, baseinā nejauši iekrituši ausu sildītāji. Taču stāsts beidzies visnotaļ labi, jo atradies ir pavisam negaidīts palīgs, kurš palīdzēja tos izcelt no ūdens.

Izrādās, talkā nācis pats zoodārza slavenākais ronis Puika. Šis draudzīgais un zinātkārais dzīvnieka jau iepriekš iemantojis apmeklētāju simpātijas ar savām prasmēm. Viņš ne tikai prot izcili spēlēt basketbolu un radīt mākslas darbus, bet arī aktīvi seko kopēja uzdotajām komandām.

Rīgas Zoodārs savā “Facebook” kontā ievietojis attēlus ar aprakstu: “Kam negadās! Šodien kādam apmeklētājam iekrita roņu baseinā ļoti skaisti ausu sildītāji. Tā kā Puika mums ir ne tikai izveicīgs basketbolists un meistarīgs mākslinieks, bet arī lieliski seko kopēja komandām, ausu sildītājus nebija nekādas problēmas izvilkt no ūdens!

Ja nu īpašnieks meklē – ausu sildītāji ir nogādāti apmeklētāju autostāvvietas kasē!”

