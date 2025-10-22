“Kurš šo Latvijā var atļauties???” Pitbull koncerta biļešu cenas pārsteigušas pat mākslinieka viskvēlākos fanus 3
Nākamā gada 29. jūlijā Rīgas Mežaparka Lielajā estrādē uzstāsies pasaulslavenais amerikāņu mūziķis Pitbull, kura koncerts solās būt viens no vasaras lielākajiem notikumiem. Par īpaši viesi pasākumā izziņots Lil Jon, taču šodien, kad sākusies biļešu iepriekšpārdošana, tā pārvērtusies par īstu pacietības un nervu pārbaudījumu.
Lai gan oficiāli biļešu pārdošana “Biļešu Servisa” tīklā sāksies vien 24. oktobra plkst. 12.00, no šodienas tās ir iespējams iegādāties festivāla “Positivus” un FBI koncertu kluba biedri, kā arī Delfi+ abonenti un Mastercard lietotāji.
Tomēr realitātē daudzi pircēji sociālajos tīklos ziņo, ka biļetes iegādāties praktiski nav iespējams. Mājaslapa brūk, tiek piedāvāts iestāties virtuālā rindā, un tur var nākties pavadīt vairāk nekā stundu, neredzot, vai vispār tuvojas piekļuvei. Rindas laiks nemitīgi mainās, un sistēma ik pa brīdim atjaunojas bez paskaidrojuma.
Lūk, ar kādam problēmām saskārušies potenciālie pircēji:
Es Londonā pirms pāris gadiem redzēju Jamie T, Pulp, Wet Leg, Idles un vēl pāris grupas divu dienu laikā un tas maksāja kaut kur 120 mārciņas. Un tas nebija festivāls, bet divi nesaistīti koncerti.
Uz Coldplay maksāju apmēram šitā, lai Atēnās stāvētu pie pašas, pašas skatuves, un vēl bonusiki visādi nāca. Bet šis, ja nav kkāds sistēmas gļuks, diezgan droši pretendē uz dārgāko koncertu Latvijā ever. Vai arī 60k biļešu izpirkti, un palika tikai vip? Jebkurā gadījumā – kreizī.
man vienigajam pitbull presale pilniba neiet? izstavu rindu tikai lai nonāktu tukšā “biļešu izvēle” lapā ar loading aplītī
biļešu serviss ar visu rindu neizturēja pitbull māniju… PRESALE!!!
Uz EuroBasketu biļetes bija vieglāk dabūt, nekā uz Pitbullu 😀
Viens ir ‘klausās Pitbull’, otrs ir ‘klausās Pitbull par 200€’.
