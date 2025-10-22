Foto: MPI04/Capital Pictures/SCANPIX

“Kurš šo Latvijā var atļauties???” Pitbull koncerta biļešu cenas pārsteigušas pat mākslinieka viskvēlākos fanus 3

17:30, 22. oktobris 2025
Nākamā gada 29. jūlijā Rīgas Mežaparka Lielajā estrādē uzstāsies pasaulslavenais amerikāņu mūziķis Pitbull, kura koncerts solās būt viens no vasaras lielākajiem notikumiem. Par īpaši viesi pasākumā izziņots Lil Jon, taču šodien, kad sākusies biļešu iepriekšpārdošana, tā pārvērtusies par īstu pacietības un nervu pārbaudījumu.

Lai gan oficiāli biļešu pārdošana “Biļešu Servisa” tīklā sāksies vien 24. oktobra plkst. 12.00, no šodienas tās ir iespējams iegādāties festivāla “Positivus” un FBI koncertu kluba biedri, kā arī Delfi+ abonenti un Mastercard lietotāji.

Tomēr realitātē daudzi pircēji sociālajos tīklos ziņo, ka biļetes iegādāties praktiski nav iespējams. Mājaslapa brūk, tiek piedāvāts iestāties virtuālā rindā, un tur var nākties pavadīt vairāk nekā stundu, neredzot, vai vispār tuvojas piekļuvei. Rindas laiks nemitīgi mainās, un sistēma ik pa brīdim atjaunojas bez paskaidrojuma.

Lūk, ar kādam problēmām saskārušies potenciālie pircēji:

