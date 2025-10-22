Ilustratīvs foto.
Foto. Scanpix/LETA/Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Krievi, gribēdami demonstrēt savu varenību, nopludina slepenu informāciju: tagad ir noticis tas, kam bija jānotiek

14:49, 22. oktobris 2025
Ukrainas Drošības dienests sekmīgi iznīcinājis divas Krievijas lidmašīnas “Jak-52”, kuras okupanti izmantoja, lai pārtvertu Ukrainas tālas darbības dronus, ziņo Lrytas. Tas noticis pēc tam, kad Krievija, vēlēdamās demonstrēt savu varenību, nopludināja sensitīvu informāciju.

Speciālo operāciju centra operatori trāpīja lidmašīnām, kuru atrašanās vieta tika atklāta pēc kāda video, ar ko Krievijas valsts mediji gribēja demonstrēt savu spēku.

Tajā tika parādīta viena no lidmašīnām “Jak-52” , un analītiķiem pēc video izdevās noteikt tās bāzes ģeogrāfisko novietojumu, datus par infrastruktūru, skrejceļu, kā arī sērijas numurus.

Tas Ukrainas analītiķiem ļāva kartēs atzīmēt un atklāt precīzus mērķus Ukrainas speciālo operāciju centram.

Izrādījās, ka lidmašīnas atrodas privātā lidlaukā pie Priazovskas, aptuveni 20 km uz dienvidaustrumiem no pagaidām okupētās Melitopoles.

