18:13, 22. oktobris 2025
Harkivā Krievijas drons trāpījis bērnudārzam, pavēstīja amatpersonas. Viens cilvēks nogalināts, vismaz seši ievainoti.

“Cietušo skaits pieaudzis līdz septiņiem. Viņu vidū ir viens vīrietis, kas gājis bojā. Informācija par ievainotiem bērniem, par laimi, nav apstiprinājusies,” platformā “Telegram” pavēstīja Harkivas mērs Ihors Terehovs.

“Krievijas drona trieciens bērnudārzam Harkivā – pēc masīvā nakts trieciena. Diemžēl ir zināms par vienu bojāgājušo. Izsaku līdzjūtību tuviniekiem,” “Telegram” pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Visi bērni ir evakuēti un atrodas patvertnēs. Saskaņā ar sākotnējo informāciju daudziem ir akūta stresa reakcija,” norādīja prezidents.

Zelenskis uzsvēra, ka “nav un nevar būt nekāda attaisnojuma drona triecienam bērnudārzam”.

“Šie triecieni – Krievijas spļāviens sejā ikvienam, kas uzstāj uz miera panākšanu. Bandītus un teroristus var nolikt pie vietas tikai ar spēku,” rezumēja prezidents.

