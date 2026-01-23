Tehniskās apskates nakts Rīgā
Tehniskās apskates nakts Rīgā
Publicitātes foto

Katrs 10. dīzeļauto “izkrīt” tehniskajā apskatē: tagad šoferīšiem būs jaunas, stingrākas prasības 0

LA.LV
7:15, 23. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

2026. gads daļai autovadītāju sācies ar bažām, jo no 1. janvāra spēkā stājušās stingrākas prasības automobiļiem ar dīzeļdzinēju. Ja iepriekšējā gadā, kad tika uzsākti jaunā tipa cieto daļiņu (kvēpu) mērījumi, īpašniekiem defektu novēršanai tika dots vesels gads, tad tagad saudzēšanas periods ir beidzies.

TV24
Vai tas nav jocīgi, ka mums tagad jāmaksā par elektrību, jo somi sildās saunās?! “Īstenībā, nē!” smaida ministrs
Veselam
Esi piesardzīgs!12 iemīļoti pārtikas produkti, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai
Kokteilis
Vārti uz uzplaukuma ēru ir vaļā: divas zodiaka zīmes tuvākajā laikā kļūs par likteņa favorītēm
Lasīt citas ziņas
Turpmāk, konstatējot pārmērīgu izmešu daudzumu izplūdes gāzēs, auto īpašniekam būs tikai viens mēnesis, lai sakārtotu dzinēja izplūdes sistēmu un atkārtoti izietu tehnisko apskati,

vēsta 360TV Ziņas.

Pagājušā gada pieredze tehniskās apskates stacijās liecina, ka jauno pārbaudi neiztur vidēji katrs desmitais automobilis. Lai gan cieto daļiņu koncentrācijas pārsniegšana nav ierindojusies populārāko defektu augšgalā, tā tomēr skar ievērojamu daļu autoparka. Daudzi šoferi atzīst, ka ziņa par stingrāku kontroli likusi rūpīgāk sekot līdzi auto tehniskajam stāvoklim, īpaši pievēršot uzmanību kvēpu filtru (DPF) funkcionalitātei.

CITI ŠOBRĪD LASA
5 viltības: kā pēc nedēļas izskatīties tā, it kā jūs būtu zaudējusi 10 kilogramus liekā svara
Labāk nekā “tirdzniecības bazuka”: Eiropai ir “ierocis”, lai uzbruktu Trampa sāpīgajai vietai
Kokteilis
Viņķelei šodien pirmā darba diena! Zināms, cik liela būs viņas alga jaunajā amatā

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Tehniskās apskates uzraudzības daļas vadītājs Ainārs Āboliņš uzsver, ka jaunie mērījumi nav nekas neizpildāms. Viņa vērtējumā situācija nav kritiska, un lielākā daļa automašīnu, kas tiek uzturētas atbilstošā tehniskā kārtībā, pārbaudi iziet bez problēmām. Galvenās grūtības rodas tiem transportlīdzekļiem, kuriem izplūdes sistēmas ir tikušas nelikumīgi modificētas vai kuru dzinēji ir nolietoti.

Papildus jaunajiem noteikumiem autovadītāji aicināti izmantot jauno infrastruktūru, lai izvairītos no rindām. Novērojumi liecina, ka jaunajā tehniskās apskates stacijā Rīgā, Latgales ielā, pat dienas vidū transportlīdzekļu plūsma ir neliela. Tas ļauj būtiski ietaupīt laiku salīdzinājumā ar citām stacijām, kurās vēsturiski veidojas lielākas rindas, īpaši mēneša pirmajās un pēdējās dienās.

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
6 visilgāk kalpojošās automašīnu markas, kas populāras Latvijā. Ja tev ir šāds auto, nemaz neplāno pārdot!
Ko darīt, ja dīzeļdegviela tvertnē sasalst: nepareiza darbība var tikai pasliktināt situāciju
No sagrauztiem vadiem līdz bojātam salonam – grauzēji aukstajā laikā var nodarīt ievērojamus zaudējumus tavam auto
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.