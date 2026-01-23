Katrs 10. dīzeļauto “izkrīt” tehniskajā apskatē: tagad šoferīšiem būs jaunas, stingrākas prasības 0
2026. gads daļai autovadītāju sācies ar bažām, jo no 1. janvāra spēkā stājušās stingrākas prasības automobiļiem ar dīzeļdzinēju. Ja iepriekšējā gadā, kad tika uzsākti jaunā tipa cieto daļiņu (kvēpu) mērījumi, īpašniekiem defektu novēršanai tika dots vesels gads, tad tagad saudzēšanas periods ir beidzies.
Pagājušā gada pieredze tehniskās apskates stacijās liecina, ka jauno pārbaudi neiztur vidēji katrs desmitais automobilis. Lai gan cieto daļiņu koncentrācijas pārsniegšana nav ierindojusies populārāko defektu augšgalā, tā tomēr skar ievērojamu daļu autoparka. Daudzi šoferi atzīst, ka ziņa par stingrāku kontroli likusi rūpīgāk sekot līdzi auto tehniskajam stāvoklim, īpaši pievēršot uzmanību kvēpu filtru (DPF) funkcionalitātei.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Tehniskās apskates uzraudzības daļas vadītājs Ainārs Āboliņš uzsver, ka jaunie mērījumi nav nekas neizpildāms. Viņa vērtējumā situācija nav kritiska, un lielākā daļa automašīnu, kas tiek uzturētas atbilstošā tehniskā kārtībā, pārbaudi iziet bez problēmām. Galvenās grūtības rodas tiem transportlīdzekļiem, kuriem izplūdes sistēmas ir tikušas nelikumīgi modificētas vai kuru dzinēji ir nolietoti.
Papildus jaunajiem noteikumiem autovadītāji aicināti izmantot jauno infrastruktūru, lai izvairītos no rindām. Novērojumi liecina, ka jaunajā tehniskās apskates stacijā Rīgā, Latgales ielā, pat dienas vidū transportlīdzekļu plūsma ir neliela. Tas ļauj būtiski ietaupīt laiku salīdzinājumā ar citām stacijām, kurās vēsturiski veidojas lielākas rindas, īpaši mēneša pirmajās un pēdējās dienās.
