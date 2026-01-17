Ko darīt, ja dīzeļdegviela tvertnē sasalst: nepareiza darbība var tikai pasliktināt situāciju 0
Pēkšņā gaisa temperatūras pazemināšanās vēlreiz atgādinājusi autovadītājiem par ziemas izaicinājumiem – sākot ar sniega kupenām un slideniem ceļiem, beidzot ar aizsalušiem logiem un grūtāk iedarbināmiem dzinējiem. Degvielas uzpildes staciju ķēdes norāda, ka aukstums var ietekmēt arī degvielu automašīnas bākā.
Braukšana ziemā ar vasaras dīzeļdegvielu ir riskanta – degviela var sākt sabiezēt, traucējot dzinēja darbību. Tā kā sinoptiķi turpina prognozēt zemu gaisa temperatūru, autovadītāji tiek aicināti pārbaudīt dīzeļdegvielas, ar kuru tiek uzpildīta automašīnas bāka, aukstumizturību un savlaicīgi izvēlēties atbilstošu degvielu.
Kāpēc dīzeļdegviela sasalst?
Kā pastāstīja “Circle K” vadītājs Roks Laurinavičs, siltajai sezonai paredzētā dīzeļdegviela satur biokomponentus, kas ir jutīgi pret zemu temperatūru. Laikam kļūstot aukstākam, dīzeļdegviela ar šādām piedevām sāk sabiezēt un kristalizēties.
Rudenī degvielas uzpildes staciju tīkls pakāpeniski palielināja pārdotās dīzeļdegvielas aukstumizturību, un pašlaik degvielas uzpildes stacijām tiek piegādāta arktiskā dīzeļdegviela, kuras aukstumizturība ir vismaz -26 grādiem.
“Arktiskā dīzeļdegviela satur septiņus procentus atjaunojamās degvielas – HVO piedevu, kas ir piemērotāka lietošanai aukstā laikā, jo, salīdzinot ar alternatīvām, tā neuzsūc ūdeni. Tas ir svarīgs rādītājs temperatūras izmaiņu laikā, kad tvertnē var uzkrāties kondensāts,” skaidro Laurinavičs.
Degvielas uzpildes staciju tīkla pārstāvis atgādina, ka arktiskā dīzeļdegviela degvielas uzpildes stacijās ir apzīmēta ar sniegpārslas simbolu (*). Ja šī simbola nav, visticamāk, tā nav arktiskā, bet gan pārejas sezonas F klases dīzeļdegviela, kuras salizturība ir līdz -20 grādiem.
“Tomēr jāpatur prātā, ka šāda dīzeļdegviela sāk kļūt duļķaina daudz agrāk – jau pie -10 grādiem, savukārt arktiskā dīzeļdegviela saglabā savu caurspīdīgumu līdz aptuveni -16 grādiem vai pat zemākai temperatūrai,” piebilst Laurinavičs.