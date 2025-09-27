Katrs vīrietis Latvijā zaudē 30 mēnešus no savas pensijas. Kāpēc tā? 27
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, norāda, ka Latvijas pensiju sistēmā netiek ņemts vērā būtisks fakts – vīrieši dzīvo vidēji īsāku mūžu nekā sievietes, tādēļ viņi nereti zaudē daļu no savas pensijas.
TV24 skatītājs jautā: “Pensionāriem ar stāžu virs 50 gadiem darba stāža indekss ir vienāds ar stāžu virs 40 gadiem. Vai nevajadzētu pārskatīt?”
Baldzēns atbild: “Iespējams. Mums ir daudz tādas interesantas lietas pensiju sistēmā. Piemēram, mēs te divi sēžam, un mums arī kādreiz būs pensija. Kad mums būs pensija, tad mūs paskatīsies – vīrieši dzīvo 8 vai 7 gadus mazāk, bet mums būs tāds pats vidējais skaitlis kā mūsu dāmām.”
Ja topošajam pensionāram sieva ir topošā vai esošā pensionāre, tad ģimenē kopējie ieņēmumi būs mazāki. “Tas nozīmē, ka katrs vīrietis zaudē 30 mēnešus savas pensijas,” pauž Baldzēns.
Tāda sistēma ir radusies, jo netiek ņemts vērā, cik vidēji ilgi cilvēks nodzīvo. “Mums apgalvo, ka vīrietis pensijā vidēji dzīvo līdz 81 ar pusi gadam. Tādus vīriešus daudz neredzēsiet,” uzskata Baldzēns.