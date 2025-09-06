Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
To gribētu ikviens: Saeima lems par konkrētas profesijas pārstāvjiem, kas vēlas pensionēties agrāk 0

LETA
17:19, 6. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē trešdien, 10.septembrī, vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu pedagogiem ļaut agrāk doties pensijā, liecina komisijas sēdes darba kārtība.

Paredzēts, ka komisijas sēde sāksies plkst.12.

Iniciatīvu, kas aicina ļaut pedagogiem ar vismaz 35 gadu darba stāžu doties pensijā no 60 gadu vecuma, aptuveni mēneša laikā parakstījuši vairāk nekā 10 000 cilvēku.

Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” kā iniciatīvas autore norādīta Gunita Strode. Viņasprāt, esošā pensiju sistēma pedagogiem Latvijā ir neelastīga – tā nepietiekami atzīst pedagoga darba specifiku, kā arī ilgtermiņā uzkrāto darba slodzes ietekmi uz pedagogu fizisko un psiholoģisko labbūtību.

Strode klāsta, ka pedagogu darbs prasa pastāvīgu koncentrēšanos, regulāru komunikāciju ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem, kā arī spēju pielāgoties izglītības satura un vides izmaiņām. Šīs prasības radot “lielu emocionālo un fizisko slodzi”, un pedagogi bieži saskaroties ar izdegšanu, stresu un veselības problēmām, īpaši ilgstoša darba mūža laikā.

Strodes skatījumā, Latvijā trūkst efektīvu atbalsta mehānismu pedagogiem ar smagām veselības problēmām vai izdegšanas simptomiem. Viņa zinot, ka citās Eiropas valstīs tiekot piedāvātas tādas iespējas kā elastīgāka pāreja pensijā, samazināta darba slodze vai alternatīvi amata pienākumi, kas ļauj turpināt darbu, pielāgojoties veselības stāvoklim.

Strode aicina ieviest izmaiņas, kas ņemtu vērā pedagoga darba īpatnības, atzītu profesionālās izdegšanas risku un nodrošinātu elastīgus, individuāli pielāgotus risinājumus pensiju jautājumos.

