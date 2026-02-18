VIDEO. Trasē izskrējis suns kopā ar distanču slēpotājām šķērso olimpisko finiša līniju 0

15:41, 18. februāris 2026
Ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā jau piedzīvoti gan elpu aizraujoši panākumi, gan sāpīgi zaudējumi, taču trešdien skatītājus pārsteidza pavisam negaidīts “dalībnieks”. Sieviešu komandu distanču slēpošanas kvalifikācijas sacensībās Tesero trasē pēkšņi uz slēpošanas celiņa izskrēja vilkam līdzīgs suns un sāka skriet līdzās sportistēm.

Video redzams, kā dzīvnieks sākotnēji aizraujas ar kameru, bet pēc tam pievērš uzmanību divām slēpotājām no Horvātijas un Grieķijas un skrien tām līdzi līdz pat finiša līnijai, izraisot gan smieklus, gan satraukumu skatītāju vidū.

Zviedrijas sportiste Jonna Sundlinga, kura kvalifikācijā uzrādīja labāko rezultātu, pēc sacensībām atzina, ka suns viņai šķitis mīlīgs. Savukārt norvēģiete Astrīda Oire Slinda, finišējot piektajā vietā, jokoja, ka suns esot viņas mazākā problēma, bet zviedriete – lielākā, ziņo “Daily Mail”.

Horvātijas sportiste Tena Hadžiča atzina, ka sākumā domājusi, ka trasē parādījies vilks, un baidījusies, ka dzīvnieks varētu iekost. Viņa uzsvēra, ka šāds incidents finālā, kur tiek sadalītas medaļas, varētu būt bīstams. Grieķijas slēpotāja Konstantīna Haralampidu, kura finišēja pēdējā, notikušo uztvēra ar humoru, sakot, ka suns bija labi audzināts, lika viņai aizmirst par neveiksmīgajām sacensībām un pat palīdzēja kļūt slavenākai.

Pēc sacensībām uzradās arī suņa saimnieks, kurš paskaidroja, ka divus gadus vecais čehu vilku suns vārdā Nazguls bija aizbēdzis no mājām. Vārds aizgūts no tēliem filmu sērijā “Gredzenu pavēlnieks”. Saimnieks uzsvēra, ka suns ir draudzīgs, sabiedrisks un cilvēkiem nekaitē.

Distanču slēpošanas eksperti gan atzina, ka šāda iejaukšanās varēja beigties daudz nopietnāk, jo dzīvnieks varēja traucēt sportistēm izšķirošā brīdī. Tomēr šoreiz viss noslēdzās bez nopietnām sekām, un četrkājainais skrējējs kopā ar sportistēm šķērsoja finiša līniju, kļūstot par vienu no apspriestākajiem sacensību varoņiem.

