Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Milānas olimpiskā ciemata apmeklējuma laikā 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.

Paralimpiskajās spēlēs plīvos Krievijas un Baltkrievijas karogi – Rinkēvičs norāda, ka tā nav pieņemama rīcība 0

LETA
15:27, 18. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Latvijai nav pieņemams tas, ka paralimpiskajās spēlēs ar Krievijas un Baltkrievijas karogiem varēs startēt šo agresorvalstu sportisti, šodien žurnālistiem teica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Viņš pauda, ka tāpat nav pieņemami lēmumi, kas skar kvotu sistēmu, kas liek mūsu sportistiem palikt ārpus sacensībām.

Vienlaikus Rinkēvičs uzsvēra, ka lēmums – piedalīties vai nepiedalīties – ir arī pašu sportistu ziņā. “Ja mēs redzam, ka mūsu ukraiņu draugi un sabiedrotie piedalās, tad es domāju, ka arī mūsu sportistiem tā ir iespēja atbalstīt Ukrainas sabiedrotos un parādīt labus rezultātus. Tas beigās ir viņu pašu lēmums,” teica Rinkēvičs.

Kritiku lēmumam Krievijas un Baltkrievijas valstu sportistiem ļaut startēt paralimpiskajās spēlēs zem savu valstu karogiem sociālajos medijos paudusi arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV).

Viņa uzsvēra, ka ir pilnīgi nepareizi atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem startēt zem saviem karogiem, kamēr turpinās Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā, ko atbalsta Baltkrievija.

Braže uzskata, ka Starptautiskajai paralimpiskajai komitejai (SPK) šis lēmums būtu steidzami jāpārskata.

Jau vēstīts, ka Krievijai tika piešķirtas divas vietas kalnu slēpošanā, divas distanču slēpošanā un divas snovbordā. Četras Baltkrievijas vietas ir visas distanču slēpošanā.

SPK iepriekš paziņoja, ka pret agresorvalstu sportistiem “izturēsies kā pret jebkuras citas valsts sportistiem”.

SPK negaidīti atcēla Krievijas un Baltkrievijas sportistu diskvalifikāciju organizācijas ģenerālās asamblejas sēdē septembrī.

Daļējā diskvalifikācija, kuru noteica 2023. gadā, lai aizstātu pilnīgo aizliegumu, kas tika uzlikts pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, ļāva sportistiem sacensties tikai kā neitrāliem dalībniekiem.

Otrdien tika apstiprināts, ka sešiem Krievijas un četriem Baltkrievijas parasportistiem būs atļauts startēt spēlēs ar savu karogu, nevis kā neitrāliem sportistiem.

Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 15. martam. Latvija tajās būs pārstāvēta ratiņkērlingā jaukto pāru un komandu sacensībās.

Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) paziņoja, ka pēc kvotu piešķiršanas agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas parasportistiem Latvijas kalnu slēpotājs Mārtiņš Oliņš nestartēs paralimpiskajās spēlēs.

