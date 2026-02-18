“Ziedi, svece, bet turpat blakus – asinspeļķe…” Vien 300 metru attālumā no mājām senioru piemeklē nelaime 3
Līdz mājām bija palikuši vien 300 metri, kad traģiski bojā gājis seniors, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”. Notikuma vietā skats paveras gaužam drūms – ceļmalā novietoti ziedi un svece, bet turpat blakus ir asinspeļķe.
Vīrietis visu dienu ciemojies pie drauga un ar pēdējo autobusu nolēmis doties mājās, lai pabarotu savu mājdzīvnieku. Neveiksmīgi viņš pakļuva zem automašīnas, un notika nelaime. Raidījumā “Degpunktā” atklājas, ka attiecīgais ceļa posms nav izgaismots, kā arī nav gājēju ietvju, taču situāciju vēl saasinātāku padara pamatotas aizdomas, ka vīrietis bijis alkohola reibumā.
“Viņš bija pie drauga aizbraucis, kas ārzemēs strādā. Laikam tur bija iedzēruši vai ko. Un viņš jau apzinās, ka viņam tas dzīvnieks mājās, un viņš brauca mājās plkst. 19.00 ar autobusu. Pie ceļa tur izlaiž,” saka sieviete, kura pazina bojāgājušo.
Raidījums “Degpunktā” atklāj, ka likumsargu sniegtā informācija liecina par to, ka tiks uzsākts kriminālprocess.
“Lai vai kā, cilvēks labsirdīgs. (..) Ļoti draudzīgs, izpalīdzīgs. Nu, par to spriest, kas ar alkoholu, mēs visi kaut kur kļūdāmies, bet tāpēc nav necilvēks,” teic bojāgājušā vīrieša paziņa.
