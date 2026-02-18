Milāna-Kortīna 2026

“Harijam Vītoliņam būtu jāatkāpjas.” Pēc zaudējuma Zviedrijai hokeja līdzjutēju emocijas sit augstu vilni 108

LETA, LA.lv
8:03, 18. februāris 2026
Latvijas vīriešu hokeja izlase otrdien olimpisko spēļu izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) zaudēja Zviedrijas valstsvienībai, turnīru noslēdzot desmitajā vietā.

Latvijas izlases labā vārtus guva otrdienas jubilārs Eduards Tralmaks.

Elvis Merzļikins Latvijas izlases vārtos atvairīja 23 no 28 metieniem, bet Jākobs Markstrēms pretējos vārtos tika galā ar 20 no 21 metiena.

Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāji mačā ar Zviedriju cīnījās līdz finālsvilpei, sarunā ar žurnālistiem teica Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

“Nebija tā, ka zviedri dominēja visās līnijās. Jā, viņi izmantoja savu kvalitāti un momentus, kas bija, bet tajā pašā laikā mēs varējām ieķerties spēlē otrās trešdaļas beigās, kad bija pāris momenti, arī vairākumā labi momenti,” teica Vītoliņš.

“Puiši cīnījās līdz pēdējam un neatlaida. Mēs zinām, ka spēlējām pret pasaules labākajiem spēlētājiem. Nebija tā, ka mēs izkritām. Pret spēcīgām komandām ir nepieciešama momentu realizācija,” viņš turpināja.

Latvijas hokejisti turnīru noslēdza ar vienu uzvaru trīs apakšgrupas spēlēs un zaudējumu cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. Vītoliņš izcēla, ka vajag novērtēt to, ka Milānā olimpiskajās spēlēs bija visi labākie Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.

“Pirmkārt, [jānovērtē] būt starp pasaules labākajiem hokejistiem un spēlēt daudz maz līdzīgi. Arī dāņu spēlē, ja mēs noņemam tos trīs vārtus, tad mēs 50 minūtes darījām visu, dominējām un bija cīņas spars. Jā, neiemetām tos vārtus, kas bija vajadzīgi neizšķirtam. Tajā pašā laikā visas spēles spēlējām no sākuma līdz beigām, pašaizliedzīgi. Šī ir olimpiāde, kurā izbaudi, ka esi starp labākajiem hokejistiem,” skaidroja treneris.

Latvijas vīriešu hokeja izlases uzbrucējs Sandis Vilmanis vēl ilgi analizēs aizvadīto maču ar Zviedriju, sarunā ar aģentūru LETA atzina Vilmanis.

Vilmanis norādīja, ka neveiksme izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā nebija tas, uz ko cerēja Latvijas izlase.

“Gribējās daudz labāk nospēlēt arī personīgi pašam. Tagad vēl ilgi domāšu par to, kas notika, un ko varētu labot. Visi cīnījās, mums arī šajā spēlē bija iespēja aizķerties, bet varbūt nokļūdījāmies kaut kur par daudz, un tad sanāca ielaist. Diemžēl bēdīgi,” teica Vilmanis.

Uzbrucējs izcēla, ka pēc aizvadītā mača vēl ilgi galvā atkārtos visas iespējas, kurās varēja gūt vārtus, taču tas neizdevās.

“Domāšu par to, kā varētu citādāk uztaisīt to situāciju. Tas vienmēr ir tas, ko atceries, jo gribās labāk parādīt sevi. Šoreiz varēju labāk,” viņš piebilda.

Vilmanis olimpiskajās spēlēs aizvadīja pirmo turnīru Latvijas pieaugušo valstsvienībā, un viņš pats vērtēja spēles kā labi aizvadītas.

“Tas ir kaut kas unikāls spēlēt šādā turnīrā, kad ir sabraukuši visi labākie, un arī mums ir visi labākie spēlētāji. Tas ir kaut kas neiedomājams. Īpaši, kad tu esi bijis prom visus šos gadus, ir forši savākties kopā, pajokot un uzspēlēt hokeju kā vienai lielai komandai. Ņemšu to kā pieredzi, iešu uz priekšu,” stāstīja hokejists.

“Bija momenti, tie veidojās, tad jau kaut ko tu dari pareizi. Jāpiestrādā pie pabeigšanas, lai ieliktu ripu vārtos. Aizsardzībā arī sanāca daudz uzspēlēt, tas nāks par labu. Skatīšos video un mēģināšu analizēt, lai varētu mācīties no tā visam” viņš turpināja.

Kas sakāms soctīklu lietotājiem?

Pēc zaudējuma hokeja spēlē soctīklos netrūkst emociju un asu viedokļu par Latvijas hokeja izlases sniegumu.

Matīss dalās pārdomās: “Rūgtums paliek pat pēc nosacīti labas spēles ar zviedriem. Joprojām uzskatu, ka mums bija vieglākā grupa un reāla iespēja cīnīties par 4. vai 5. vietu, kas būtu pamatīgs kāpums no līdzšinējā labākā sasnieguma – 8. vietas olimpiādē.”

Savukārt Kristīne raksta, ka nerviem daudz labāk un saudzīgāk ir skatīties daiļslidošanu.

Arī Sandim ir savs skatījums: “Turnīrs bija labs. Paldies čaļiem par olimpisko turnīru. Biju, protams, gaidījis kaut ko vairāk, bet pēc spēles pret dāņiem ir naivi gaidīt kaut ko kardināli pārsteidzošu. Sastāvs gan mūsējiem bija izcils, manuprāt. Uz tikšanos nākamreiz ar savādāku soliņu aiz spēlētājiem.”

Tikmēr Kārlis pateicas izlasei par cīņu, taču uzsver, ka galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam būtu jāatkāpjas nekavējoties.

