Latvijas vīriešu hokeja izlase otrdien olimpisko spēļu izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) zaudēja Zviedrijas valstsvienībai, turnīru noslēdzot desmitajā vietā.
Elvis Merzļikins Latvijas izlases vārtos atvairīja 23 no 28 metieniem, bet Jākobs Markstrēms pretējos vārtos tika galā ar 20 no 21 metiena.
Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāji mačā ar Zviedriju cīnījās līdz finālsvilpei, sarunā ar žurnālistiem teica Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
“Puiši cīnījās līdz pēdējam un neatlaida. Mēs zinām, ka spēlējām pret pasaules labākajiem spēlētājiem. Nebija tā, ka mēs izkritām. Pret spēcīgām komandām ir nepieciešama momentu realizācija,” viņš turpināja.
Latvijas hokejisti turnīru noslēdza ar vienu uzvaru trīs apakšgrupas spēlēs un zaudējumu cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. Vītoliņš izcēla, ka vajag novērtēt to, ka Milānā olimpiskajās spēlēs bija visi labākie Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
“Pirmkārt, [jānovērtē] būt starp pasaules labākajiem hokejistiem un spēlēt daudz maz līdzīgi. Arī dāņu spēlē, ja mēs noņemam tos trīs vārtus, tad mēs 50 minūtes darījām visu, dominējām un bija cīņas spars. Jā, neiemetām tos vārtus, kas bija vajadzīgi neizšķirtam. Tajā pašā laikā visas spēles spēlējām no sākuma līdz beigām, pašaizliedzīgi. Šī ir olimpiāde, kurā izbaudi, ka esi starp labākajiem hokejistiem,” skaidroja treneris.
Latvijas vīriešu hokeja izlases uzbrucējs Sandis Vilmanis vēl ilgi analizēs aizvadīto maču ar Zviedriju, sarunā ar aģentūru LETA atzina Vilmanis.
Vilmanis norādīja, ka neveiksme izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā nebija tas, uz ko cerēja Latvijas izlase.
Uzbrucējs izcēla, ka pēc aizvadītā mača vēl ilgi galvā atkārtos visas iespējas, kurās varēja gūt vārtus, taču tas neizdevās.
“Domāšu par to, kā varētu citādāk uztaisīt to situāciju. Tas vienmēr ir tas, ko atceries, jo gribās labāk parādīt sevi. Šoreiz varēju labāk,” viņš piebilda.
Vilmanis olimpiskajās spēlēs aizvadīja pirmo turnīru Latvijas pieaugušo valstsvienībā, un viņš pats vērtēja spēles kā labi aizvadītas.
“Bija momenti, tie veidojās, tad jau kaut ko tu dari pareizi. Jāpiestrādā pie pabeigšanas, lai ieliktu ripu vārtos. Aizsardzībā arī sanāca daudz uzspēlēt, tas nāks par labu. Skatīšos video un mēģināšu analizēt, lai varētu mācīties no tā visam” viņš turpināja.
Kas sakāms soctīklu lietotājiem?
Pēc zaudējuma hokeja spēlē soctīklos netrūkst emociju un asu viedokļu par Latvijas hokeja izlases sniegumu.
Matīss dalās pārdomās: “Rūgtums paliek pat pēc nosacīti labas spēles ar zviedriem. Joprojām uzskatu, ka mums bija vieglākā grupa un reāla iespēja cīnīties par 4. vai 5. vietu, kas būtu pamatīgs kāpums no līdzšinējā labākā sasnieguma – 8. vietas olimpiādē.”
Savukārt Kristīne raksta, ka nerviem daudz labāk un saudzīgāk ir skatīties daiļslidošanu.
Tikmēr Kārlis pateicas izlasei par cīņu, taču uzsver, ka galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam būtu jāatkāpjas nekavējoties.
Kurš te cerēja, ka mēs zviedrus ņemsim, apskatoties uz viņu sastāvu? Mums bija izcila iespēja, bet nespējām to izmantot. Čehi gan bija labāka opcija.
— Ģenerālis AI (@GeneralisAi) February 17, 2026
Būs interesanti vai Haris atzīs ka kļūdījās ar vārtsarga noņemšanu.
— Kristians Šmits (@Shtox) February 17, 2026
Džeki varēja šo spēli zaudēt ar 9:0, man būtu vienalga. Žēl par dāņu spēli. Žel, ka neviens neuzņēmās atbildību par gala rezultātu un vnk nepateica, ka visu salaidām dēlī. Žēl ,ka tik labs sastāvs mums nekad var arī nebūt.
— Arthur Stream (@Arthur_Stream) February 17, 2026
Tūristu režīms. Treneri galvas nokāruši. Zviedri uz 10% spēlē. Kauns.
— TriggerHappyTales (@Trggrhappytalez) February 17, 2026
Manuprāt, labākā izlases spēle šajā olimpiādē. Jā, rezultāts ir kāds ir, bet spēles kvalitāte augstā līmenī
— Kārlis Arājs (@karlis_arajs) February 17, 2026
parādi man kaut vienu lielās izlases treneri vai ekspertu kurš teiktu – nospēlējām labāko spēli turnīrā , pie rezultāta 1:5 ?
neviens sevis cienošs tā neatļautos teikt , tikai pilnīgākie zemnieki
— Zikurats (@ZBertuks) February 17, 2026
Šoreiz bija iespēja !! Bija labs zars , ja nevar uzvarēt Dāniju mu tad neko !!! Apdisramies atkal
— Boss (@taisnibairman) February 18, 2026
