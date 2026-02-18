Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Esmu saņēmis negaidītu dzimšanas dienas “dāvanu”,” arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs piedzīvojis visai nepatīkamu situāciju 0

LA.LV
16:17, 18. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs savā dzimšanas dienā piedzīvojis nepatīkamu pārsteigumu – viņa vārdā un ar viņa attēlu sociālajos tīklos tiek izplatīti viltoti video ieraksti.

“Harijam Vītoliņam būtu jāatkāpjas.” Pēc zaudējuma Zviedrijai hokeja līdzjutēju emocijas sit augstu vilni 108
“Šīs sāpes meitu iedzina depresijā…” Paulas Dukures ģimene atklāti runā par notikušo traģēdiju
Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Lasīt citas ziņas

Garīdznieks atklāj, ka krāpnieki ar mākslīgā intelekta palīdzību radījuši safabricētus video, kuros viņš it kā stādās priekšā un reklamē kādu “brīnumlīdzekli” redzes uzlabošanai. Ieraksti tiek izplatīti sociālajā tīklā “Facebook”.

“Es saņēmis negaidītu dzimšanas dienas “dāvanu”, Krāpnieki ar mākslīgā intelekta palīdzību ir radījuši viltotus video ierakstus ar manu attēlu, kuros es it kā stādos priekšā un reklamēju Facebook tīklā kādu brīnumlīdzekli redzes uzlabošanai,” norāda arhibīskaps.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kalnu slēpotāja Bondare olimpisko spēļu slalomā ieņem 43. vietu
VIDEO. Trasē izskrējis suns kopā ar distanču slēpotājām šķērso olimpisko finiša līniju
Paralimpiskajās spēlēs plīvos Krievijas un Baltkrievijas karogi – Rinkēvičs norāda, ka tā nav pieņemama rīcība

Pēc viņa rīcībā esošās informācijas šobrīd zināmi vismaz divi profili, no kuriem šie ieraksti tiek izplatīti. Vienā no gadījumiem redzams, ka tas ir apmaksāts saturs, tātad krāpnieki cenšas sasniegt plašāku auditoriju.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai priekšapmaksas SIM kartes būs pagātne? Kozlovksis cer tās aizliegt mēneša laikā – tam ir kāds īpašs mērķis
“95% viņas čatu ir ar krāpniekiem.” Dēls izmisumā par mammas rīcību – situācija sāk apdraudēt arī viņu pašu
Krimināls
Prātam neaptverami! Sieviete Vidzemē samaksā teju 30 tūkstošus eiro par “bezmaksas palīdzību”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.