“Esmu saņēmis negaidītu dzimšanas dienas “dāvanu”,” arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs piedzīvojis visai nepatīkamu situāciju 0
Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs savā dzimšanas dienā piedzīvojis nepatīkamu pārsteigumu – viņa vārdā un ar viņa attēlu sociālajos tīklos tiek izplatīti viltoti video ieraksti.
Garīdznieks atklāj, ka krāpnieki ar mākslīgā intelekta palīdzību radījuši safabricētus video, kuros viņš it kā stādās priekšā un reklamē kādu “brīnumlīdzekli” redzes uzlabošanai. Ieraksti tiek izplatīti sociālajā tīklā “Facebook”.
“Es saņēmis negaidītu dzimšanas dienas “dāvanu”, Krāpnieki ar mākslīgā intelekta palīdzību ir radījuši viltotus video ierakstus ar manu attēlu, kuros es it kā stādos priekšā un reklamēju Facebook tīklā kādu brīnumlīdzekli redzes uzlabošanai,” norāda arhibīskaps.
Pēc viņa rīcībā esošās informācijas šobrīd zināmi vismaz divi profili, no kuriem šie ieraksti tiek izplatīti. Vienā no gadījumiem redzams, ka tas ir apmaksāts saturs, tātad krāpnieki cenšas sasniegt plašāku auditoriju.