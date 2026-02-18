Nevainojams ārējais tēls ir viena no brīdinājuma pazīmēm: kā noteikt, vai jums ir darīšana ar psihopātu 0
Psihopātija ne vienmēr izpaužas kā atklāta agresija, antisociāla uzvedība vai krimināli noziegumi. Daudzos gadījumos cilvēki ar psihopātiskām iezīmēm veiksmīgi iekļaujas sabiedrībā, viņiem var būt laba izglītība, cienījams amats un plašs paziņu loks.
Nereti šādi cilvēki ir harizmātiski un pārliecināti par sevi, taču aiz šīs ārējās fasādes slēpjas noteiktas rakstura iezīmes, kas laika gaitā kļūst pamanāmas tiem, kuri prot vērot un analizēt.
Psihologi norāda uz vairākām pazīmēm, kas var palīdzēt saprast, ka jūsu priekšā varētu būt cilvēks ar psihopātiskām tendencēm.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.