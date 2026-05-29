Kaut neviena Saeima līdz tik zemam līmenim vairs nenokāptu! Muižniece par debašu kultūru 0
Diskusijas par Saeimas darba kvalitāti un deputātu lomu parlamentā nereti nonāk arī līdz jautājumam par debašu kultūru un to, cik aktīvi deputāti tajās piedalās.
TV24 raidījumā “Preses klubs” Olimpiskās komitejas olimpisko sacensību aģentūras vadītāja Anita Muižniece komentēja Saeimas debašu kultūru un deputātu darbu parlamentā.
Viņa norādīja, ka Saeimas darbs vienmēr bijis saistīts ar opozīcijas un pozīcijas savstarpējām debatēm, kur opozīcija kritizē, bet koalīcija strādā pie likumprojektiem. Deputātu pamatuzdevums esot aktīvi piedalīties komisijās un debatēs.
Muižniece uzsvēra, ka Saeimas debatēs ir svarīgi spēt īsi un skaidri izteikt savu viedokli, jo laiks runām ir ierobežots. Tas prasa spēju argumentēt un atbildēt uz pretējiem viedokļiem.
Viņa arī atzina, ka ne visi deputāti aktīvi piedalās debatēs – daļa vairāk strādā komisijās un piedalās balsojumos. Vienlaikus tas var radīt jautājumus par deputāta lomu parlamentā.
Muižniece norādīja, ka aktīva uzstāšanās debatēs ne vienmēr nozīmē lielāku atpazīstamību vai sabiedrības atbalstu, jo Saeimas sēdes ikdienā seko salīdzinoši neliela sabiedrības daļa.
Noslēgumā viņa pauda cerību, lai nākotnē Saeimas darbs un debašu kultūra nepasliktinātos un saglabātu pieņemamu līmeni.