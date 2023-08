Ukrainas galvaspilsētā Kijivā noris darbi, lai no Mātes dzimtenes pieminekļa noņemtu PSRS ģerboni un vietā uzstādītu Ukrainas ģerboni, pavēstīja Kultūras ministrija, norādot, ka darbi noris pēc grafika.

“Projekta “Dzimtenes Trijzobis” ietvaros notiek Mātes dzimtenes pieminekļa padomju ģerboņa demontāžas darbi. Šie darbi noris atbilstoši grafikam,” teikts paziņojumā.

“Uz Ukrainas Neatkarības dienu piemineklis saņems savu jauno simbolu – ukraiņu Trijzobi,” norādīja ministrija.

Trijzobja metāla konstrukcija jau ir izgatavota.

13.jūlijā bijušais kultūras ministrs Oleksandrs Tkačenko pavēstīja, ka Mātes dzimtenes pieminekļa PSRS ģerbonis līdz 24.augustam tiks nomainīts pret Ukrainas ģerboni.

Ukrainas Otrā pasaules kara vēstures muzeja ģenerāldirektors Jurijs Savčuks pavēstīja par nodomu arī pašu pieminekli līdz 24.augustam pārdēvēt par Mātes Ukrainas pieminekli.

Muzeja zinātniskās padomes lēmums vēl ir jāapstiprina Kultūras ministrijai.

Piemineklis tika atklāts 1981.gadā. Skulptūrā atveidota sieviete, kas vienā rokā tur paceltu zobenu, bet otrā – vairogu. PSRS ģerbonis, kas šobrīd tiek demontēts, atrodas uz vairoga.

Skulptūras augstums no pjedestāla līdz zobena galam ir 62 metri, bet kopā ar pjedestālu – 102 metri.

In #Kyiv, the Soviet coat of arms was removed from the “Motherland” monument. pic.twitter.com/NyE8CyknWA



— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2023