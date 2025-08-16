#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
14:26, 15. augusts 2025
Nīderlandē avarējot gaisa balonam ar 34 cilvēkiem, bojā gājis viens cilvēks.

Trešdienas vakarā Frīzlandes provincē balons strauji nokrita pļavā un vairākkārt atsitās pret zemi. Pieci pasažieri guva traumas, izkrītot no groza nolaišanās brīdī.

Vietējās varas iestādes apstiprināja, ka balons ap plkst. 21.00 strauji noslīdēja un spēcīgi triecās zemē. Tas bija pacēlies no Joure – pilsētas, kas slavena ar ikgadējo krāsaino gaisa balonu festivālu – ap plkst. 20.00.

Kā norādīja Karaliskās Nīderlandes Aeronautikas asociācijas pārstāve Monika Hūgeslaga, nolaišanās ātrums sākotnēji bijis normāls, taču pēkšņa vēja brāzma tieši pirms piezemēšanās krasi palielinājusi balona horizontālo ātrumu. Aculiecinieki stāstīja, ka kupols un grozs vairākas reizes atlēcis pāri laukam.

Negadījuma vietā strādāja gaisa ātrā palīdzība un 14 neatliekamās palīdzības automašīnas. Cietušie nogādāti slimnīcā. Iestādes uzsākušas izmeklēšanu par precīziem avārijas iemesliem.

Gaisa balonu lidojumi pēdējos gados kļuvuši arvien populārāki, taču pieaudzis arī negadījumu skaits. Šovasar “Metro” ziņoja par divām citām nāvējošām avārijām – Turcijas pasaulslavenajā Kapadokijas reģionā un Brazīlijas pilsētā Praja Grandē –, kur kopumā dzīvību zaudēja četri cilvēki.

