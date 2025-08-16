#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. © Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Skotijā noticis augstākās riska kategorijas kodolnegadījums: valdība to noklusēja 0

13:51, 15. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Skotijā, Karalisko jūras spēku bāzē “Faslane”, šī gada sākumā noticis nopietns kodolnegadījums ar visaugstāko riska kategoriju, atklāts pavisam nesen.

“Faslane” bāze, oficiāli zināma kā “HMNB Clyde”, ir vieta, kur Karaliskie jūras spēki glabā visas savas zemūdenes, tostarp kodolenerģijas darbināmas un ar “Trident” kodolraķetēm bruņotas vienības.

Kā ziņo laikraksts “The Herald”, starp 1. janvāri un 22. aprīli šeit noticis A kategorijas incidents – visnopietnākais Kodolobjekta notikumu ziņojuma (NSER) veids.

Šāds apzīmējums nozīmē, ka pastāv reāls vai ļoti augsts radioaktīvā piesārņojuma nonākšanas vidē risks. Tā bijusi jau otrā reize divu gadu laikā, kad bāzē fiksēts visaugstākās kategorijas negadījums.

Iepriekšējais notika 2023. gadā un bija pirmais kopš 2008. gada ar šādu vērtējumu.

Aizsardzības ministrijas pārstāvis norādīja, ka šī gada sākumā notikušais incidents, kā arī citi zemākas kategorijas gadījumi nav radījuši risku sabiedrībai.

Viņš sacīja: “Mēs pievēršam vislielāko nozīmi radioaktīvo vielu drošai apstrādei. Kodolobjekta notikumu ziņojumi apliecina mūsu stingro drošības kultūru un apņemšanos mācīties no pieredzes. Šie incidenti neradīja risku sabiedrībai un neizraisīja radioloģisku ietekmi uz vidi. Ir faktu sagrozīšana apgalvot pretējo. Mūsu valdība atbalsta mūsu kodolieroču atturēšanas spējas kā galīgo valsts drošības garantu.”

Pagājušajā nedēļas nogalē laikraksts “The Guardian” ziņoja, ka no cita tuvumā esoša objekta noplūdusi radioaktīvā ūdens masa jūrā, jo bija pārsprāgušas caurules. Negadījums noticis “Coulport” noliktavā, kur atrodas Apvienotās Karalistes kodolbumbu arsenāls.

