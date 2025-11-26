“Kļūsti Labāks” ziemas brīvlaikā piedāvā divas intensīvas treniņu sērijas 0
Pēc veiksmīgi aizvadītajām rudens brīvlaika sesijām, “Kļūsti Labāks” treniņu organizatori aicina jaunos basketbolistus un basketbolistes šajā ziemas brīvlaikā piedalīties divās jaudīgās basketbola sērijās – “KL Rising Star” un pirmajā sērijā tikai meitenēm – “KL Girl Power”.
Abas sērijas ir paredzētas jauniešiem ar pieredzi basketbolā, kas ir gatavi pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, ieguldot savas meistarības attīstībā. Treniņos tiks attīstīta individuālā tehnika, spēles situāciju lasīšana un izspēlētas dažādas spēļu situācijas.
Pirmo reizi ziemas brīvlaikā notiks “Kļūsti Labāks” treniņu sērija, kas domāta tikai meitenēm. Treniņu sērija notiks 2025. gada 22. un 23. decembrī “ProBaller” arēnā, Mārupē. Uz treniņiem tiek aicinātas 10–16 gadus vecas dalībnieces, kas tiks sadalītas divās grupās: 2015.–2013. gadā dzimušās meitenes un 2012.–2009. gadā dzimušās. Dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 14 dalībniekiem grupā.
Sērijas galvenā trenere un treniņu plāna autore ir jauniešu trenere Liene Jansone, kura ir pārstāvējusi Latvijas sieviešu basketbola izlasi piecos “EuroBasket Women” finālturnīros un 2008. gada Olimpiskajās spēlēs, kā arī spēlējusi komandā “TTT/Rīga”, NCAA D1 (“Siena College”) un profesionāli vairākās Eiropas valstīs. Šobrīd Liene Jansone ar jaunajām basketbolistēm strādā RBS “Jugla” un jauniešu izlašu projekta “Talantu Akadēmijas” ietvaros.
Meitenēm divās dienās notiks kopā 4 jaudīgi un vērtīgi treniņi. Darbs tiks vērsts uz driblu ar uzsvaru uz vājo roku, divsoli no vājās puses, metieniem (ar Shooting mašīnām), caurgājieniem, aizsardzības elementiem – closeout, 1uz1 -, un spēles situāciju lasīšanu.
Ziemas brīvlaikā “Kļūsti Labāks” piedāvā iespēju piedalīties arī “KL Rising Star” treniņu sērijā, kas notiks Rimi Olimpiskajā centrā un paredzēta zēniem un meitenēm vecumā no 10 līdz 16 gadiem.
Šī sērija ir sadalīta divās daļās: vecākajai grupai (2012.-2009. gadā dzimušie) treniņu sērija notiks 2025. gada 22. un 23.decembrī galvenā trenera Marta Ozolinkeviča vadībā (basketbola komandas “Latvijas Universitāte” galvenais treneris), kamēr jaunākajai grupai (2013.-2015.gadā dzimušie) treniņu sērija norisināsies trīs dienas ar sešiem basketbola treniņiem no 27. līdz 30.decembrim galvenā trenera Artūra Dreimaņa vadībā (RBS “Pārdaugava” un “Ekselences centrs” treneris, jauniešu izlašu projekta “Reģionu izlases” treneris).
“Kļūsti Labāks” nodrošina augstu treniņu intensitāti un kvalitāti, garantējot, ka treniņos tiks nodrošināts viens treneris uz sešiem jauniešiem, līdz ar to katrs dalībnieks saņem gandrīz personīgu uzmanību, ļaujot trenerim iedziļināties niansēs. “Kļūsti Labāks” treniņi ir personalizēts process, kas vērsts uz individuālo izaugsmi.
Visu treniņu sēriju dalībnieki tiks iepriecināti ar dāvanām no atbalstītājiem, kā arī katrā sērijā būs iespēja pierādīt savu meistarību un cīnīties par jaunu botu pāri no “Ballzy Basketball”. “Kļūsti Labāks” atbalsta: “Ballzy Basketball”, “Sportland”, “Dobeles dzirnavnieks”, “Domina Shopping”, “ETX Latvia”, “Ghetto Basket”, “Rimi” Olimpiskais centrs, Bistro “Olafs” un “Rīgas Zeļļi”.
Treniņu sēriju maksas nosacījumi:
KL Girl Power (4 treniņi): Early bird maksa ir 150 EUR (līdz 18. decembrim), standarta maksa – 180 EUR. Iespējams pieteikties uz atsevišķiem treniņiem par 45 EUR.
KL Rising Star #1 (4 treniņi, vecākā grupa): Early bird maksa ir 150 EUR (līdz 18. decembrim), standarta maksa – 180 EUR. . Iespējams pieteikties uz atsevišķiem treniņiem par 45 EUR.
KL Rising Star #2 (6 treniņi, jaunākā grupa): Early bird maksa ir 190 EUR (līdz 23. decembrim), Standarta maksa – 230 EUR. . Iespējams pieteikties uz atsevišķiem treniņiem par 40 EUR.
Sīkāka informācija un pieteikšanās ir pieejama mājaslapā: www.klustilabaks.com