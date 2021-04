Shutterstock ilustrācija

No Amerikas izraidītos komunistus Liepājā ievietoja atsevišķos vagonos un aizveda uz Padomju Krieviju







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko “Strādnieku Avīze” rakstīja pirms 100 gadiem?

No Amerikas izraidīti komunisti. Ar vācu tvaikoni “Thor” pienāca no Hamburgas 85 no Amerikas valdības izraidīti par lielinieciskas propagandas dzīšanu komunisti.

No Amerikas tie bija ar oceana tvaikoni pārvesti uz Hamburgu.

Izraidītos komunistus pavadīja līdz Liepājai darba ministrijas priekšstāvis Viliams.

Komunistus Liepājā nelaida malā, bet taisni no tvaikoņa ievietoja atsevišķos vagonos un mūsu kareivju pavadībā aizsūtīja caur Rīgu uz Padomju Krieviju.