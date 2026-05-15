Foto: Pexels

Ko par tevi atklāj gredzens? Izrādās, svarīgs ir pirksts, uz kura to nēsā 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
18:22, 15. maijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai esi kādreiz aizdomājies, kāpēc izvēlies gredzenu nēsāt tieši uz konkrētā pirksta? Izrādās, tā nav tikai gaumes lieta, katrs pirksts var atklāt ko vairāk par tavu raksturu, attiecībām un pat dzīves skatījumu.

Kokteilis
Beidzot varēs uzelpot! Šīm piecām zodiaka zīmēm saspringtais periods tuvojas beigām
Veselam
Tikai viena tējkarote šīs sastāvdaļas pie rīta kafijas var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu un uzlabot smadzeņu darbību
It kā uzņēma atplestām rokām, bet patiesībā izspēlēja dažādus trikus: kā Ķīna vizītes laikā pazemoja Trampu 36
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “Facebook” uzmanību izpelnījies kāds ieraksts, kas licis aizdomāties par šķietami vienkāršu lietu – gredzenu nēsāšanu.

Lūk, kā tajā skaidrots:

“Cik daudz var pastāstīt viens gredzens?

Rādītājpirksts ir varas simbols. Tie, kas izvēlas to, izstaro pārliecību un dabisku līderību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Jā, viņi gatavojas karam! Izskan nepārprotams paziņojums par Latvijas kaimiņvalsts plāniem
“Vislatvijas šausmu stāsta varoņi!” Soctīklotāji reaģē uz Šlesera piedāvātā Ministru kabineta sastāvu
Putina mīļākā sagrēkojusies: Krievijā kādā sabiedrībai nozīmīgā jomā sācies nepieredzēts dumpis

Vidējais pirksts bieži tiek saistīts ar līdzsvaru un atbildības sajūtu. Tas ir kā enkurs, kas notur mūs savā ceļā.

Zeltnesis ir mīlestības un attiecību majestāte. Tā spodrums stāsta par sirds dziļāko siltumu un tuvuma mākslu.

Īkšķis izceļas ar neparastu gredzena izvēli. Tas runā par neatkarību un gribasspēku, kājām stāvot uz stingra pamata.

Mazais pirksts – tas ir brīvības un stila akts. Tie, kas izvēlas to, nebaidās būt unikāli, meklējot savu ceļu burvīgā individuālismā.

Katrs pirksts nes savu stāstu.

Un katrs stāsts – par tevi.”

Taču interesanti, ka gredzenu nozīme dažādās kultūrās skaidrota arī pavisam citādi.

Piemēram, senajā Romā tika uzskatīts, ka no zeltneša uz sirdi ved īpaša vēna – tā dēvētā vena amoris, jeb “mīlestības vēna”. Tieši tāpēc laulību gredzeni tradicionāli tiek nēsāti uz šī pirksta.

Savukārt dažās kultūrās labā un kreisā roka simbolizē atšķirīgas lietas – kreisā tiek saistīta ar emocijām un personīgo dzīvi, bet labā ar darbību, statusu un sabiedrisko tēlu.

Interesanti, ka arī īkšķis vēsturiski bijis varas un bagātības simbols, to bieži rotāja cilvēki ar augstu statusu. Savukārt mazais pirksts nereti saistīts ar komunikāciju un pat diplomātiju.

LA.LV Aptauja

Uz kura pirksta tu visbiežāk nēsā gredzenus?

  • Rādītājpirksta
  • Vidējā pirksta
  • Zeltnesī
  • Īkšķa
  • Mazā pirksta
  • Nenēsāju gredzenus
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
TESTS. Ko “slēpj” mūsu rokas? Izrādās, nagu forma var atklāt temperamenta iezīmes
Vairs nepietiek būt tievai – ir kāda vizuāla pazīme sievietes ķermenī, kas liecina par naudu, varu un prestižu
Brīdinājuma signāli, ko nedrīkst ignorēt: trīs pazīmes uz rokām, kas var liecināt par nāvējošu slimību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.