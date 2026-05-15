"Ja es būtu Latvijas īpašnieks!" Ēķis atklāj, kā palīdzētu cilvēkiem brīdī, kad visvairāk bail
Producents un režisors Andrejs Ēķis uzskata, ka mūsdienu apstākļos valstij īpaši svarīga ir efektīva un decentralizēta iedzīvotāju informēšanas sistēma. Viņaprāt, krīzes vai ārkārtas situācijās nepietiek tikai ar formālu brīdinājumu — cilvēkiem ir jāsaņem saprotama informācija par to, kas notiek, kāpēc tas ir būtiski un kā viņiem rīkoties, viņš stāsta TV24 raidījumā “Kārtības rullis”.
Ēķis norāda, ka šādu sistēmu būtu iespējams izveidot salīdzinoši ātri, ja tiktu skaidri noteikti atbildīgie cilvēki un komunikācijas principi. Viņaprāt, valstij būtu jāizraugās vairāki cilvēki — piemēram, pieci līdz septiņi speciālisti —, kuri tiktu īpaši sagatavoti darbam dažādās ārkārtas situācijās. Viņiem būtu jābūt pilnai piekļuvei nepieciešamajai informācijai un skaidrai izpratnei par to, kā ar sabiedrību runāt, ko teikt un kādā veidā to darīt.
Īpaši būtiska, viņaprāt, ir informācijas pieejamība iedzīvotājiem saprotamā formā. Brīdinājumam telefonā nevajadzētu būt tikai īsai ziņai par iespējamu apdraudējumu, piemēram, apledojumu vai citu risku. Tam būtu jābūt pamanāmam signālam ar iespēju uzreiz atvērt plašāku skaidrojumu — kas ir noticis, kāpēc tas ir svarīgi, kur tas attiecas un kā cilvēkam konkrētajā situācijā rīkoties.
Ēķis uzsver, ka sabiedrība dzīvo laikā, kad informācijas aprite ir ārkārtīgi ātra, tāpēc arī valsts komunikācijai jāspēj pielāgoties šai realitātei. Cilvēkiem ir nepieciešama ne tikai operatīva ziņa, bet arī konteksts un praktiska rīcības instrukcija. Tieši šāda pieeja, viņaprāt, varētu palīdzēt mazināt apjukumu un veicināt iedzīvotāju uzticēšanos krīzes situācijās.