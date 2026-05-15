“Ja es būtu Latvijas īpašnieks!” Ēķis atklāj, kā palīdzētu cilvēkiem brīdī, kad visvairāk bail 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:41, 15. maijs 2026
Viedokļi

Producents un režisors Andrejs Ēķis uzskata, ka mūsdienu apstākļos valstij īpaši svarīga ir efektīva un decentralizēta iedzīvotāju informēšanas sistēma. Viņaprāt, krīzes vai ārkārtas situācijās nepietiek tikai ar formālu brīdinājumu — cilvēkiem ir jāsaņem saprotama informācija par to, kas notiek, kāpēc tas ir būtiski un kā viņiem rīkoties, viņš stāsta TV24 raidījumā “Kārtības rullis”.

Veselam
Tikai viena tējkarote šīs sastāvdaļas pie rīta kafijas var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu un uzlabot smadzeņu darbību
Kokteilis
Šīs 5 zodiaka zīmes ir ārprātīgi lepnas un nepamatoti augstprātīgas. Jā, tostarp arī Lauva!
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus
Lasīt citas ziņas

Ēķis norāda, ka šādu sistēmu būtu iespējams izveidot salīdzinoši ātri, ja tiktu skaidri noteikti atbildīgie cilvēki un komunikācijas principi. Viņaprāt, valstij būtu jāizraugās vairāki cilvēki — piemēram, pieci līdz septiņi speciālisti —, kuri tiktu īpaši sagatavoti darbam dažādās ārkārtas situācijās. Viņiem būtu jābūt pilnai piekļuvei nepieciešamajai informācijai un skaidrai izpratnei par to, kā ar sabiedrību runāt, ko teikt un kādā veidā to darīt.

Īpaši būtiska, viņaprāt, ir informācijas pieejamība iedzīvotājiem saprotamā formā. Brīdinājumam telefonā nevajadzētu būt tikai īsai ziņai par iespējamu apdraudējumu, piemēram, apledojumu vai citu risku. Tam būtu jābūt pamanāmam signālam ar iespēju uzreiz atvērt plašāku skaidrojumu — kas ir noticis, kāpēc tas ir svarīgi, kur tas attiecas un kā cilvēkam konkrētajā situācijā rīkoties.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Mamma pieskata bērnus, bet ko dara tētis? Pīļu ģimenes izklaides ūdenī sajūsmina sociālo tīklu lietotājus
Itkā uzņēma atplestām rokām, bet patiesībā izspēlēja dažādus trikus: kā Ķīna vizītes laikā pazemoja Trampu
“Teikt, ka Krievijas armija virzās gliemeža tempā, būtu apvainojums gliemežiem.” Braže pasaka, ka šis ir īstais mirklis, lai rīkotos

Ēķis uzsver, ka sabiedrība dzīvo laikā, kad informācijas aprite ir ārkārtīgi ātra, tāpēc arī valsts komunikācijai jāspēj pielāgoties šai realitātei. Cilvēkiem ir nepieciešama ne tikai operatīva ziņa, bet arī konteksts un praktiska rīcības instrukcija. Tieši šāda pieeja, viņaprāt, varētu palīdzēt mazināt apjukumu un veicināt iedzīvotāju uzticēšanos krīzes situācijās.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Valainis: Latvijai šobrīd vajag nevis politisku drāmu, bet drošību, pārliecību un skaidru rīcību
TV24
“Divi droni mūs pārsteidza nesagatavotus…” Šmits ir pārliecināts, ka Latvija aizvien dzīvo pagātnē un nesaprot mūsdienu kara draudus
Viedoklis
Armands Puče: Lidojošu objektu mierinātāju koalīcija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.