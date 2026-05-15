Krievijas diktatoram Putinam beidzot izveidots īpašs tribunāls – biļete uz Hāgu ir garantēta
Ukrainas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka sperts vēl viens nozīmīgs solis ceļā uz īpašā tribunāla izveidi Krievijas agresijas nozieguma izmeklēšanai pret Ukrainu. Ukrainas amatpersonas uzsver, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina un citu augstāko Krievijas amatpersonu sodīšana ir neizbēgama, vēsta ārzemju mediji.
Kā informē Ukrainas Ārlietu ministrija, Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā notikušajā Eiropas Padomes Ministru komitejas sanāksmē 37 valstis apstiprinājušas paplašināto daļējo vienošanos par Speciālā tribunāla vadības komitejas izveidi.
Šis dokuments kļuvis par trešo dibināšanas dokumentu īpašā tribunāla izveidē agresijas nozieguma izmeklēšanai pret Ukrainu.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha uzsvēra, ka tribunāla izveide ir īpaši aktuāla pēc nesenā Krievijas uzbrukuma Kijivai, kurā gāja bojā 24 cilvēki, tostarp trīs bērni.
“Tāpat kā Nirnbergas tribunāls pirms 80 gadiem, arī šis Speciālais tribunāls Hāgā atjaunos taisnīgumu no kara drupās,” uzsvēra Sibiha.
Ministrs norādīja, ka Eiropas un pasaules morālās vērtības būs iespējams atjaunot tikai tad, kad agresijas noziegums pret Ukrainu tiks sodīts. Pēc viņa domām, tas ir jautājums ne tikai par taisnīgumu, bet arī par uzticības un patiesības atjaunošanu starptautiskajā telpā.
“Putins vienmēr vēlējās veidot vēsturi. Un šis Tribunāls viņam palīdzēs to sasniegt. Viņš ieies vēsturē. Kā noziedznieks. Un ne tikai viņš. Putins, Šoigu, Gerasimovs, Bortņikovs, Zolotovs, Medvedevs, Patruševs, Lukašenko un citi. Šodien viņi visi saņēma savu biļeti uz Hāgu,” norādīja Sibiha.
Sibiga arī paziņoja, ka šobrīd sasniegts punkts, no kura vairs nav iespējams atkāpties: “Šodien tika pārvarēts neatgriešanās punkts. Speciālais tribunāls kļuvis par juridisku realitāti.”
Vienlaikus Ukrainas amatpersonas uzsver, ka tribunāla izveide ir tikai sākums ilgākam procesam.
Ukrainas Ārlietu ministrija norāda, ka tribunāla darbības infrastruktūru veidos trīs galvenie elementi. Speciālais tribunāls, Starptautiskā kompensāciju komisija un zaudējumu reģistrs.
Tikmēr Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietniece Irina Mudra paziņojusi, ka tribunāls varētu sākt darbu jau 2027. gadā.
“Pirmo reizi kopš Nirnbergas un Tokijas tiek izveidots atsevišķs atbildības mehānisms par agresīva kara uzsākšanu pret Ukrainu. Tie, kuri to sāka, tiks saukti pie atbildības. Tas jau ir neizbēgami,” uzsvēra Mudra.
Pēc viņas teiktā, nākamais solis būs tribunāla struktūras izveide Hāgā, tostarp tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju atlase. Iepriekš Ukrainas amatpersonas arī pieļāvušas, ka pirmie tribunāla lēmumi varētu tikt pieņemti ne agrāk kā 2028. gadā.