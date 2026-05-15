Pirms 15 gadiem pazuda 9 gadus vecā Kristīne: “Bezvests.lv” aicina atsaukties brīvprātīgos, lai atsāktu meitenītes meklēšanu 0
Organizācija “Bezvests.lv” aicina atsaukties brīvprātīgos, lai palīdzētu meklēšanā lietā, kas jau 15 gadus nav devusi mieru kādai ģimenei. Šī gada 17. maijā Rēzeknē plānoti plaši meklēšanas darbi saistībā ar Kristīnes Volkovas pazušanu.
Meitene pazuda 2011. gadā, kad viņai bija tikai deviņi gadi. Saskaņā ar oficiālo versiju Kristīna noslīka, taču viņas ķermenis tā arī līdz šim nav atrasts. Kā informē organizācija, ar lūgumu atjaunot meklēšanu pie brīvprātīgajiem vērsusies Kristīnes mamma. Visus šos gadus ģimene dzīvojusi neziņā un cerībā beidzot rast atbildes.
“Bezvests.lv” pārstāvji atzīst, ka apzinās, cik sarežģīta ir šī lieta un cik daudz laika pagājis kopš bērna pazušanas. Tomēr pēc lietas materiālu, upes īpatnību un traģēdijas apstākļu izvērtēšanas meklētāji uzskata, ka iespēja atrast pēdas joprojām pastāv.
“Ģimenei tās nav tikai meklēšanas. Tas ir mēģinājums pēc daudziem gadiem pielikt punktu šai lietai un izbeigt sāpes un neziņu, ar kurām ģimene dzīvo jau 15 gadus,” teikts organizācijas paziņojumā.
17. maijā plānots veikt sauszemes meklēšanas darbus gar Rēzeknes upes krasta līniju. Organizācija aicina ikvienu pievienoties teritorijas pārmeklēšanai.
Lai koordinētu brīvprātīgos, izveidota arī īpaša “Telegram” grupa. “Bezvests.lv” pārstāvji aicina dalīties ar informāciju par meklēšanu arī tos cilvēkus, kuri paši nevarēs piedalīties. Pēc organizācijas domām, tas var palīdzēt atrast cilvēkus, kuriem ir svarīga informācija vai kuri gatavi sniegt palīdzību.
Organizācija atgādina, ka jau 16 gadus darbojas tikai uz brīvprātības principiem, un neviens no komandas dalībniekiem par šo darbu algu nesaņem.
Tāpat “Bezvests.lv” norāda, ka jebkāds finansiāls atbalsts palīdz segt izdevumus, kas saistīti ar meklēšanas darbu sagatavošanu un organizēšanu.