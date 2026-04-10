Ko ukraiņi patiešām ielika Lieldienu grozā pirms 300 gadiem: saraksts jūs pārsteigs
Mūsdienās Lieldienas grūti iedomāties bez pītā groza ar pashu, olām un desu. Taču pirms aptuveni 300 gadiem Ukrainā šī tradīcija izskatījās pavisam citādi. Kā vēsta vēstures avoti, cilvēki svētīšanai baznīcā ēdienus nesa nevis grozos, bet lielos koka mīklas traukos vai pat sasietos auduma lakatos.
Šāds risinājums bija praktisks – koka trauki labāk pasargāja pārtiku no bojājumiem. Līdzīga aina redzama arī mākslā, piemēram, gleznotāja Nikolajs Pimonenko darbā, kur attēloti Lieldienu ēdieni tieši šādos traukos.
Svarīgākais Lieldienu simbols jau toreiz bija pasha. To cepa no kviešu miltiem, kas ikdienā bija retums – lielākoties cilvēki ēda rudzu maizi. Tāpēc baltmaize tika uzskatīta par svētku ēdienu.
Turīgākās ģimenes pashai pievienoja dārgas garšvielas:
– safrānu
– kanēli
– ingveru
– muskatriekstu
Tolaik šīs piedevas bija luksuss – par nelielu daudzumu safrāna varēja nopirkt pat vērsi, bet par lielu cukura daudzumu – māju. Lielākā daļa cilvēku izmantoja medu, savukārt garšvielas bija bagātības simbols.
Olas bija otrs svarīgākais elements. Tās krāsoja galvenokārt sarkanā krāsā, izmantojot dabīgas vielas – sīpolu mizas, ābeļu vai ķiršu koku mizu.
Olas nebija tikai ēdiens – tās kalpoja arī kā dāvana. Lieldienās cilvēki tās dāvināja viens otram, sveicot ar vārdiem: “Kristus ir augšāmcēlies!” – “Patiesi augšāmcēlies!”
Vēstures liecības rāda, cik svarīgas tās bija – 18. gadsimtā vienam augstam amatpersonas pārstāvim tika pasniegtas pat vairāk nekā 700 olas.
17.–18. gadsimtā grozos biežāk lika jēra gaļu, jo aitas bija izplatītākas par cūkām. Vēlāk tradīcijas mainījās, un jau 19. gadsimtā populārs kļuva cepts sivēns un desas.
Īpašs gardums bija speķis ar garšvielām. Pēc gavēņa gaļa simbolizēja pārticību un prieku, pārvēršot svētkus par īstu bagātības svinēšanu.
Ne mazāk svarīga bija sāls. Tika izmantoti dažādi veidi – no Karpatu reģiona, Krimas un Donbasa.
Svētdarītai sālij piedēvēja īpašas spējas:
– to deva mājlopiem
– kaisīja laukos pret nezālēm
– izmantoja kā aizsardzību pret ļauniem spēkiem
Senāk pasha bija vienkāršāka – liels maizes klaips ar krusta zīmi. Augstās, dekorētās pashas parādījās vēlāk, Eiropas konditoru ietekmē.
Savukārt vārds “kuļičs” nācis no krievu tradīcijas – Ukrainā vienmēr lietots nosaukums “pasha”.
Kopumā redzams, ka Lieldienu tradīcijas laika gaitā mainījušās, taču to būtība palikusi nemainīga – simbolizēt ticību, pārticību un jaunu sākumu.