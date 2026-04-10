Foto: SHUTTERSTOCK

Ko ukraiņi patiešām ielika Lieldienu grozā pirms 300 gadiem: saraksts jūs pārsteigs 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:43, 10. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Mūsdienās Lieldienas grūti iedomāties bez pītā groza ar pashu, olām un desu. Taču pirms aptuveni 300 gadiem Ukrainā šī tradīcija izskatījās pavisam citādi. Kā vēsta vēstures avoti, cilvēki svētīšanai baznīcā ēdienus nesa nevis grozos, bet lielos koka mīklas traukos vai pat sasietos auduma lakatos.

Kokteilis
Šiem 6 dzimšanas datumiem piedēvē īpašu spēku: tajos slēpjas atslēga uz veiksmi
Veselam
Klusais slepkava: kardiologs nosauc astoņus slēptus augsta asinsspiediena cēloņus, par kuriem zina vien retais
Kokteilis
Var piesaistīt nabadzību: 5 lietas, kuras jums noteikti vajadzētu izmest no mājas
Lasīt citas ziņas

Šāds risinājums bija praktisks – koka trauki labāk pasargāja pārtiku no bojājumiem. Līdzīga aina redzama arī mākslā, piemēram, gleznotāja Nikolajs Pimonenko darbā, kur attēloti Lieldienu ēdieni tieši šādos traukos.

Svarīgākais Lieldienu simbols jau toreiz bija pasha. To cepa no kviešu miltiem, kas ikdienā bija retums – lielākoties cilvēki ēda rudzu maizi. Tāpēc baltmaize tika uzskatīta par svētku ēdienu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs nepārtrauksim!” Budanovs atklāj, ka Ukraina turpinās triecienus pa Krievijas naftas objektiem, neskatoties uz partneru spiedienu
Zelenskis asi reaģē uz Putina paziņojumu par pamieru: “Krievijai ir iespēja apstāties!”
Putins pēkšņi izsludina pamieru pareizticīgo Lieldienās: karavīriem jāaptur karadarbība visos virzienos, taču…

Turīgākās ģimenes pashai pievienoja dārgas garšvielas:

– safrānu
– kanēli
– ingveru
– muskatriekstu

Tolaik šīs piedevas bija luksuss – par nelielu daudzumu safrāna varēja nopirkt pat vērsi, bet par lielu cukura daudzumu – māju. Lielākā daļa cilvēku izmantoja medu, savukārt garšvielas bija bagātības simbols.

Olas bija otrs svarīgākais elements. Tās krāsoja galvenokārt sarkanā krāsā, izmantojot dabīgas vielas – sīpolu mizas, ābeļu vai ķiršu koku mizu.

Olas nebija tikai ēdiens – tās kalpoja arī kā dāvana. Lieldienās cilvēki tās dāvināja viens otram, sveicot ar vārdiem: “Kristus ir augšāmcēlies!” – “Patiesi augšāmcēlies!”

Vēstures liecības rāda, cik svarīgas tās bija – 18. gadsimtā vienam augstam amatpersonas pārstāvim tika pasniegtas pat vairāk nekā 700 olas.

17.–18. gadsimtā grozos biežāk lika jēra gaļu, jo aitas bija izplatītākas par cūkām. Vēlāk tradīcijas mainījās, un jau 19. gadsimtā populārs kļuva cepts sivēns un desas.

Īpašs gardums bija speķis ar garšvielām. Pēc gavēņa gaļa simbolizēja pārticību un prieku, pārvēršot svētkus par īstu bagātības svinēšanu.

Ne mazāk svarīga bija sāls. Tika izmantoti dažādi veidi – no Karpatu reģiona, Krimas un Donbasa.

Svētdarītai sālij piedēvēja īpašas spējas:

– to deva mājlopiem
– kaisīja laukos pret nezālēm
– izmantoja kā aizsardzību pret ļauniem spēkiem

Senāk pasha bija vienkāršāka – liels maizes klaips ar krusta zīmi. Augstās, dekorētās pashas parādījās vēlāk, Eiropas konditoru ietekmē.

Savukārt vārds “kuļičs” nācis no krievu tradīcijas – Ukrainā vienmēr lietots nosaukums “pasha”.

Kopumā redzams, ka Lieldienu tradīcijas laika gaitā mainījušās, taču to būtība palikusi nemainīga – simbolizēt ticību, pārticību un jaunu sākumu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Miljonu bizness kara laikā. Atklāts veids, kā Putina bijusī sieva gūst milzīgu peļņu uz izmisušo krievu rēķina
“Mēs nepārtrauksim!” Budanovs atklāj, ka Ukraina turpinās triecienus pa Krievijas naftas objektiem, neskatoties uz partneru spiedienu
Zelenskis asi reaģē uz Putina paziņojumu par pamieru: “Krievijai ir iespēja apstāties!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.