"Pasaule ir pietiekami nestabila!" NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors komentē ziņas par iespējamu uzbrukumu Baltijai
TV24 raidījumā “Dienas personība” NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts pauž savu viedokli par publiskajā telpā izskanējušajām ziņām par iespējamu apdraudējumu Baltijas valstīm.
Komentējot ziņas par Krievijas agresīvajiem plāniem pret Baltijas valstīm, J. Sārts saka, ka tas ir informatīvā kara elements. “Pasaule ir pietiekami nestabila. Prognozēt ilgtermiņā iespējamu uzbrukumu šobrīd ir grūti,” teic eksperts. Nevar droši pateikt, ka pēc vairākiem gadiem uzbrukums būs vai nebūs. Fakts ir tāds, ka kamēr notiek karš Ukrainā un arī kādu laiku pēc tā, Krievijai nav spējas atvērt jaunu fronti.
Tiem iedzīvotājiem, kuri šaubās par dažādu ekspertu viedokļiem, iesaka paskatīties, ko konkrētais eksperts teicis 2022. gadā – karš būs vai nebūs.
