Zelenskis asi reaģē uz Putina paziņojumu par pamieru: “Krievijai ir iespēja apstāties!” 5
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēris, ka sabiedrība sagaida reālus soļus miera virzienā un konflikta deeskalāciju.
Viņš paziņojis, ka Ukraina ir gatava ieviest pamieru Lieldienu laikā. Par šo nostāju valsts vadītājs informējis savā “Telegram” kanālā.
Pēc viņa teiktā, Ukraina jau iepriekš demonstrējusi gatavību savstarpējiem soļiem, lai mazinātu spriedzi.
“Ukraina vairākkārt ir norādījusi, ka esam gatavi šādiem soļiem. Šogad piedāvājām uguns pārtraukšanu Lieldienu laikā un rīkosimies atbilstoši,” viņš rakstīja.
Prezidents uzsvēra civiliedzīvotāju drošības nozīmi svētku laikā un piebilda, ka sabiedrība sagaida ne tikai paziņojumus, bet reālu virzību uz mieru.
“Cilvēkiem ir vajadzīgas Lieldienas bez draudiem un reāls progress miera virzienā. Krievijai ir iespēja pēc Lieldienām neatgriezties pie uzbrukumiem,” piebilda Zelenskis.
Kad varētu beigties karš?
Tikmēr militārais eksperts, Ukrainas Bruņoto spēku rezerves pulkvedis Oļegs Ždanovs uzskata, ka aktīvās kara fāzes beigas 2026. gadā, Ukrainai izdevīgos apstākļos, ir maz ticamas.
Viņaprāt, pašlaik nav priekšnoteikumu ātrai karadarbības izbeigšanai ar Ukrainai pieņemamu rezultātu. Savukārt scenārijs, kur karš beigtos pēc Krievijas diktētiem noteikumiem, varētu īstenoties ātrāk, taču tas nozīmētu faktisku kapitulāciju un turpmāku eskalāciju.
Eksperts arī norāda, ka Krievijas stratēģiskais mērķis nav tikai militārs spiediens, bet arī Ukrainas valstiskuma un identitātes iznīcināšana.
Pēc viņa domām, karadarbības izbeigšana uz Ukrainai pieņemamiem nosacījumiem iespējama ne agrāk kā pēc 2027. gada, kad varētu rasties priekšnoteikumi reālām sarunām un Krievijas pozīcijas maiņai.
Pamiers Lieldienās – kas zināms?
Kā jau iepriekš ziņots, Vladimirs Putins paziņojis par pamieru karā pret Ukrainu saistībā ar Lieldienu tuvošanos.
Savukārt 30. martā Zelenskis apliecināja, ka Ukraina ir gatava piekrist pamieram svētku laikā, tostarp 12. aprīlī.
Tomēr 9. aprīlī Kremlis paziņoja, ka galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. To apstiprināja Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.