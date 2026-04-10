Foto: REUTERS/Scanpix

Miljonu bizness kara laikā. Atklāts veids, kā Putina bijusī sieva gūst milzīgu peļņu uz izmisušo krievu rēķina 11

6:37, 10. aprīlis 2026
Krievijā atklājusies jauna informācija par Krievijas prezidenta Vladimirs Putina bijušo sievu Ludmilu Očerjetnaju, kura, kā izrādās, ir saistīta ar ienesīgu finanšu biznesu. Pēdējos gados viņas vārds arvien biežāk parādās saistībā ar mikrokreditēšanas uzņēmumu, kas gūst ievērojamu peļņu, vēsta dialog.ua.

Tiek ziņots, ka ar Očerjetnaju saistītais mikrokredītu uzņēmums “CarMoney” kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā ir nopelnījis aptuveni 1,6 miljardus rubļu tīrās peļņas. Uzņēmums finanšu rādītāji liecina par strauju izaugsmi arī pēdējā laikā.

Tiek norādīts, ka 2025. gadā uzņēmuma peļņa sasniegusi 427 miljonus rubļu, kas ir par 100 miljoniem vairāk nekā 2024. gadā. Vienlaikus ievērojami pieaudzis arī izsniegto aizdevumu apjoms, kas palielinājies no 5,1 līdz 6,1 miljardam rubļu.

Uzņēmuma galvenie klienti ir privātpersonas, un aizdevumu nosacījumi ir ļoti stingri. Procentu likmes var sasniegt pat 364 procentus gadā, kas daudziem aizņēmējiem rada nopietnas grūtības atmaksāt aizņēmumu.

Šādu nosacījumu dēļ nereti rodas parādu problēmas, un uzņēmums bieži vēršas tiesā, lai piedzītu parādu summas no aizņēmējiem un atgūtu aizņēmēju īpašumus. Atklātie dati liecina, ka līdz šim “CarMoney” tiesā iesniedzis jau vairāk nekā 25 tūkstošus prasību.

