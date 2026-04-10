Kirilo Budanovs.
Foto: Sergei SUPINSKY / AFP)

“Mēs nepārtrauksim!” Budanovs atklāj, ka Ukraina turpinās triecienus pa Krievijas naftas objektiem, neskatoties uz partneru spiedienu 5

6:35, 10. aprīlis 2026
Ukraina negrasās pārtraukt triecienus pa Krievijas teritoriju, tostarp naftas infrastruktūru, pat neskatoties uz sabiedroto aicinājumiem to nedarīt. Par to paziņojis Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.

Viņš norādījis, ka šādi aicinājumi no partneru puses izskanējuši jau ilgstoši – kopš kara sākuma. Tie saistīti gan ar ārvalstu tehnikas izmantošanu Krievijas teritorijā, gan ar to, kā tiek pielietoti ieroči.

Tomēr Ukraina, pēc Budanova teiktā, rīkojas, vadoties pēc savām interesēm. Lai gan partneru bažas ir saprotamas, valstij esot savs skatījums un savi mērķi karā.

Vienlaikus viņš netieši apstiprināja, ka uzbrukumi naftas objektiem turpināsies. Šādi triecieni saistīti ne tikai ar militāriem, bet arī ekonomiskiem apsvērumiem – tie ietekmē energoresursu cenas un līdz ar to arī Krievijas ienākumus.

Eksperti norāda, ka triecieni naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijai var radīt būtisku ekonomisko ietekmi. Ja tie nebūtu efektīvi, Krievija, visticamāk, neatbildētu ar uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.

Pēdējās nedēļās šādi uzbrukumi notikuši vairākkārt. Aprīļa sākumā droni uzbruka “Bašņeftj-Nowoil” rūpnīcai Ufā, martā tika veikti triecieni arī lielam naftas pārstrādes uzņēmumam Jaroslavļā un industriālajai zonai Kirišos Ļeņingradas apgabalā. Tāpat sprādzieni fiksēti Krasnodaras novadā, kur galvenais mērķis bijis vietējais naftas pārstrādes objekts.

Kopumā situācija liecina – Ukraina turpina stratēģiski mērķēt uz Krievijas enerģētikas sektoru, uzskatot to par vienu no veidiem, kā vājināt pretinieku ilgtermiņā.

