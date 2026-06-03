“Kremlis cenšas aizslēgt Krieviju no ārpasaules.” Eksperte izskaidro Putina plānu 0
Kremļa nesenā kampaņa interneta ierobežošanai atklāj Krievijas ievainojamību kognitīvajā telpā jeb sabiedrības uztverē, jo liecina par režīma centieniem izolēt iedzīvotājus no ārējās informācijas, uzsvēra ASV bāzētā Kara izpētes institūta (ISW) Krievijas komandas vadītāja un Kognitīvās karadarbības projekta direktora vietniece Katerina Stepanenko.
Konferences “Riga StratCom Dialogue” diskusijā eksperte uzsvēra, ka krievi ir zinātkāri par kara norisi un paši spēj saskatīt savas valsts vājās vietas, tāpēc Kremlis cenšas bloķēt informāciju no ārpuses. Viņa atzīmēja, ka Krievijā tiešsaistē pastāv plaša ultranacionālistu kopiena, kas komentē valsts neveiksmes kaujaslaukā.
Stepanenko sprieda, ka Kremlis ir pārmērīgi atkarīgs no kognitīvās karadarbības, jo tam trūkst konvencionālā spēka visu stratēģisko mērķu sasniegšanai. Kā divus Krievijas stratēģiskos mērķus viņa minēja NATO iznīcināšanu – vai nu fizisku, vai pašas alianses idejas graušanu – un Ukrainas pakļaušanu, ar to saprotot nevis tik daudz teritorijas iegūšanu, cik pilnīgu kontroli pār Ukrainas pārvaldību un militāro sistēmu.
Stepanenko ieskatā galvenā asimetrija ir tā, ka Krievija kognitīvo karadarbību uztver kā nepārtrauktu, gadu desmitiem ilgu kampaņu kopumu un rīkojas proaktīvi, savukārt NATO un tās sabiedrotie mēdz reaģēt uz atsevišķām operācijām ārpus konteksta. Viņasprāt, Rietumiem jāpārvar šī asimetrija.
Eksperte vērtēja, ka Krievijas naratīvu plaisas atklājas brīžos, kad Ukraina gūst militārus panākumus. Kā piemēru viņa minēja 2022. gadu, kad pēc Ukrainas pretuzbrukumiem Hersonas un Harkivas apgabalos Krievijas propaganda nav zinājusi, kā rīkoties, un pirmoreiz parādījušās plaisas Kremļa spējā skaidrot kara upurus.
Jau rakstīts, ka Rīgā trešdien un ceturtdien notiek NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra rīkotā konference, kas pulcē politikas veidotājus, militāros līderus, stratēģus un komunikācijas ekspertus, lai diskutētu par to, kā informācija, tehnoloģijas un konflikti pārveido pasauli.